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Deschamps adelt Star

Mit Mbappé „musst du dir keine Sorgen machen“!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
10.07.2026 13:45
Frankreichs Superstürmer Kylian Mbappé und Frankreichs Trainer Didier Deschamps
Frankreichs Superstürmer Kylian Mbappé und Frankreichs Trainer Didier Deschamps(Bild: AP/Seth Wenig)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kylian Mbappé ist und bleibt Frankreichs prägende Figur auch dieser WM. Beim 2:0 im Viertelfinale gegen Marokko verschoss der Kapitän zunächst einen Elfer, traf dann mit seinem 20. WM-Tor zur Führung, ehe er mit eingebundenem Knöchel auf der Bank Platz nahm. Frankreich bangte, der Stürmerstar selbst beruhigte nach Schlusspfiff. „Ich habe einen Schlag auf den Knöchel bekommen, aber es ist alles in Ordnung“, sagte Mbappé. Einem Einsatz im Halbfinale dürfte nichts im Weg stehen ...

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Mit erst 27 Jahren und bei seiner dritten WM-Teilnahme liegt Mbappé in der WM-Rekordtorschützenliste lediglich ein Tor hinter dem 39-jährigen Lionel Messi, der an seiner sechsten WM teilnimmt. Acht Mal traf Mbappé in den USA bereits – damit erzielte er die Hälfte der französischen Tore. 20 Partien hat Mbappé bei Weltmeisterschaften bisher absolviert. 2018 gelangen ihm am Weg zum WM-Titel in Russland vier Treffer, in Katar vier Jahre später waren es schon acht für den Vizeweltmeister. Eine Marke, die der Real-Stürmer nun übertreffen kann.

Kylian Mbappé
Kylian Mbappé(Bild: AFP/LARS BARON)

„Der Weg ist noch lang“
Dass Mbappé gegen Marokko in der ersten Halbzeit noch einen Elfer verschoss, blieb lediglich eine Randbemerkung. „Ein verschossener Elfer, vergebene Chancen – aber wenn du Kylian hast, musst du dir keine allzu großen Sorgen machen“, sagte Frankreichs Trainer Didier Deschamps. Mbappé wirkte – wie bereits nach dem emotionalen 1:0 gegen Paraguay – sehr gefasst. Er jubelte zwar mit den Fans, sagte aber auch: „Der Weg ist noch lang. Es wird noch härter werden. Aber wir sind bereit.“

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„Härter werden“ wird es für Frankreich wohl im Halbfinale am Dienstag. Dann wartet der Sieger aus dem Spiel zwischen Europameister Spanien und Belgien. „Wir sind bereit, uns allem zu stellen“, sagte Mbappé. An Selbstvertrauen mangelt es den Franzosen nicht. Sechs Spiele, sechs Siege, 16:2 Tore – das ist ihre bisherige WM-Bilanz. Sie können neben der herausragenden Offensive um Mbappé, Michael Olise und Ousmane Dembele auch auf einen sicheren Torhüter Mike Maignan, eine stabile Abwehr und ein laufstarkes Mittelfeld bauen.

Kylian Mbappé
Kylian Mbappé(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)

„Unaufhaltsam“ titelte die Sportzeitung „L‘Equipe“ nach der einseitigen Partie gegen Marokko. „Nichts kann sie aufhalten“, meinte „Le Parisien“. Die Franzosen erspielten sich Chance um Chance und gerieten defensiv quasi nie in Bedrängnis – und das gegen den regierenden Afrika-Meister und WM-Vierten von 2022. Es war wieder eine Machtdemonstration. „Auch als wir nicht den Ball hatten, haben wir gefühlt, dass sie nicht gefährlich waren und dass wir nichts fürchten mussten“, meinte Frankreichs Mittelfeldmann Adrien Rabiot bezeichnenderweise.

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Deschamps mit imposanter Bilanz
„Wir haben alles richtig gemacht, um sie uns zurechtzulegen. Wir haben ihnen die Luft geraubt und sie laufen lassen. Dann waren sie müde“, analysierte Deschamps. Seit der ehemalige Weltmeister die „Equipe tricolore“ 2012 übernommen hat, hat Frankreich in fünf von sieben EM- oder WM-Turnieren die Runde der besten vier Teams erreicht. Nach dieser WM wird Deschamps sein Amt zurücklegen, Zinedine Zidane soll übernehmen. Zu seinem Erfolgsrezept sagte Deschamps: „Gute Spieler zu haben ist die Grundlage. Der Erfolg für die Trainer kommt durch die Spieler. Auch wenn ich vielleicht ein paar Dinge auch gut mache.“

Didier Deschamps
Didier Deschamps(Bild: AFP/LARS BARON)

Deschamps‘ wichtigste Mission ist wohl, eine Mannschaft voller Stars bei Laune zu halten. War zuletzt von frustrierten Ersatzspielern die Rede, durfte gegen Marokko der bisher nicht berücksichtigte Warren Zaire-Emery ab der 71. Minute aufs Feld. Deschamps lobte den PSG-Profi auch namentlich. Sein Dauerbrenner rief das übergeordnete Ziel der Franzosen in Erinnerung. Es gehe nicht darum, wer die Tore erziele, sagte Mbappé. „Wir kämpfen für Frankreich.“

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