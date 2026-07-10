Mit Mbappé „musst du dir keine Sorgen machen“!

Deschamps mit imposanter Bilanz

„Wir haben alles richtig gemacht, um sie uns zurechtzulegen. Wir haben ihnen die Luft geraubt und sie laufen lassen. Dann waren sie müde“, analysierte Deschamps. Seit der ehemalige Weltmeister die „Equipe tricolore“ 2012 übernommen hat, hat Frankreich in fünf von sieben EM- oder WM-Turnieren die Runde der besten vier Teams erreicht. Nach dieser WM wird Deschamps sein Amt zurücklegen, Zinedine Zidane soll übernehmen. Zu seinem Erfolgsrezept sagte Deschamps: „Gute Spieler zu haben ist die Grundlage. Der Erfolg für die Trainer kommt durch die Spieler. Auch wenn ich vielleicht ein paar Dinge auch gut mache.“