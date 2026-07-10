Strafen für Leugnung des Existenzrechts Israels

Der von Hessen eingebrachte Entwurf sieht vor, dass Menschen, die öffentlich oder in einer Versammlung das Existenzrecht des Staats Israel leugnen oder gar zu dessen Beseitigung aufrufen, bestraft werden können. Möglich sind eine Haftstrafe in der Höhe von bis zu fünf Jahren sowie eine Geldstrafe. Strafbar soll das Ganze aber nur sein, wenn dadurch „die Bereitschaft zu antisemitischen Gewalt- oder Willkürmaßnahmen“ gefördert werde, hieß es.