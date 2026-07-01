90er-Hit „Natürlich blond“ kehrt als Serie zurück

Egal, dachte man sich, nahm eine Brechstange zur Hand und setzte als zentralen Konflikt des Prequels einfach einen Umzug von L. A. nach Seattle ein. Dort ist Elle genauso fremd wie später an der Harvard-Uni, und so wird mehr oder weniger die gleiche Geschichte erzählt. Nur, dass die „Kontrahenten“ diesmal keine intellektuellen Studenten, sondern sozial engagierte Nirvana-Fans sind. Lexi Minetree schlüpft ins pinke Kostüm der Elle Woods und kopiert Witherspoons Paraderolle perfekt, auch wenn ihr ihre neuen Flanell-behemdeten Klassenkameraden erklären: „Pink ist keine Persönlichkeit!“ Und: „Dawson’s Creek“-Star James Van Der Beek ist darin in einer Nebenrolle zu sehen – seiner letzten vor seinem tragischen Tod im Februar.