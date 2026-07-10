Kelly Osbourne zeigt es allen in weißem Badeanzug!

Von wegen verstecken! Kelly Osbourne (41) setzt ein klares Zeichen gegen ihre Hater – und strahlt dabei heller als die Sonne über dem offenen Meer. Die Tochter von Rock-Legende Ozzy Osbourne präsentiert sich auf einer Luxus-Jacht in einem eleganten weißen Badeanzug und hat für ihre Kritiker nur eine Botschaft: Null Entschuldigungen!
Mit übergroßem Strohhut, Designer-Sonnenbrille und goldenen Ketten posiert Kelly selbstbewusst vor tiefblauer Kulisse. Zu den Aufnahmen schrieb sie trotzig: „Meer, Sonne und null Entschuldigungen.“ Ein Satz, der es in sich hat.
Glamour-Auftritt auf hoher See
Die TV-Persönlichkeit musste in den vergangenen Monaten nicht nur den schweren Verlust ihres Vaters verkraften. Immer wieder wurde sie im Netz wegen ihres Gewichts angegriffen. Besonders nach öffentlichen Auftritten hagelte es verletzende Kommentare. Einige Nutzer behaupteten sogar, Kelly sei „zu dünn“ oder unterstellten ihr den Einsatz von Abnehm-Medikamenten.
Die 41-Jährige wehrte sich mehrfach gegen die Anfeindungen. In den sozialen Medien machte sie ihrem Ärger Luft und zeigte sich schockiert über die Grausamkeit vieler Kommentare. Für Kelly besonders schmerzhaft: Die Angriffe kamen in einer Zeit, in der sie noch um ihren Vater trauerte, den sie selbst einmal als ihren „besten Freund“ bezeichnete.
Hier ist Kelly Osbournes Post mit den Bildern im Badeanzug eingebunden:
Statt sich jedoch zu verstecken, geht Kelly nun in die Offensive. Mit ihren aktuellen Urlaubsfotos beweist sie Selbstbewusstsein und Stärke. Die Botschaft dahinter ist eindeutig: Niemand sollte sich von Bodyshaming oder Hasskommentaren einschüchtern lassen.
Trauer und Hasskommentare
Erst kürzlich erklärte sie in einem Interview, sie habe noch nie zuvor ein derartiges Ausmaß an Online-Hass erlebt. Wer solche Kommentare verfasse, müsse „selbst ein Problem haben“, so Kelly.
Immer wieder wurde spekuliert, Kelly habe ihre schlanke Figur mit dem Diabetes-Medikament Ozempic erreicht. Diesen Vorwurf weist sie jedoch seit Jahren zurück. Tatsächlich unterzog sich die ehemalige „Fashion Police“-Moderatorin bereits 2018 einer Magenverkleinerung und verlor danach rund 40 Kilogramm.
Zusätzlich kämpfte sie nach der Geburt ihres Sohnes Sidney im Jahr 2022 mit gesundheitlichen Veränderungen und einer Schwangerschaftsdiabetes. Dennoch betont Kelly stets, dass ihre Reise zu einem gesünderen Lebensstil das Ergebnis vieler persönlicher Veränderungen gewesen sei.
Auch privat liegen turbulente Monate hinter dem Star. Neben der Trauer um ihren Vater sorgte zuletzt die Trennung von ihrem Verlobten Sid Wilson für Schlagzeilen. Umso bemerkenswerter wirkt ihr aktueller Auftritt auf der Yacht: Kelly Osbourne zeigt sich stark, gelassen und selbstbewusst.
Und eines ist klar: Während die Hater weiter lästern, genießt Kelly lieber Sonne, Meer und ihr neues Lebensgefühl. Ganz ohne Entschuldigungen.
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