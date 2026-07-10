Kelly Osbourne zeigt es allen in weißem Badeanzug!

Die 41-Jährige wehrte sich mehrfach gegen die Anfeindungen. In den sozialen Medien machte sie ihrem Ärger Luft und zeigte sich schockiert über die Grausamkeit vieler Kommentare. Für Kelly besonders schmerzhaft: Die Angriffe kamen in einer Zeit, in der sie noch um ihren Vater trauerte, den sie selbst einmal als ihren „besten Freund“ bezeichnete.