Klub sperrt Belgien-Star für Kracher gegen Spanien

Wilder Streit kurz vor dem WM-Viertelfinale! Belgien muss im WM-Kracher am Freitag (21 Uhr, live im sportkrone.at-Liveticker) gegen Spanien auf Abwehrspieler Zeno Debast (22) verzichten. Und daran ist aus Sicht des belgischen Verbands (RBFA) ausgerechnet sein eigener Klub Sporting Lissabon schuld.
In einer Verbandsmitteilung vom Donnerstag heißt es: „Zeno Debast wird für das Viertelfinale nicht zur Verfügung stehen. Sein Verein Sporting CP hat dem Spieler mitgeteilt, dass er aus medizinischer Sicht nicht einsatzfähig ist. Diese Einschätzung unterscheidet sich von der unseres medizinischen Teams sowie der medizinischen und versicherungstechnischen Instanzen der Fifa.“
Noch keinen Einsatz bei der WM
Bei der WM hat Debast noch keinen Einsatz absolviert. Für Belgien wäre sein Ausfall dennoch ein Rückschlag. Trotz seiner erst 22 Jahre hat der Innenverteidiger schon 26 Länderspiele auf dem Konto und gehörte schon bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar zum belgischen Aufgebot.
Debast war auch ein wichtiger Bestandteil der belgischen Mannschaft während der WM-Qualifikation. Er verletzte sich aber vor der Endrunde am Bein und sollte im Laufe des Turniers wieder fit werden.
Treffen vorm Anpfiff
„The Athletic“ zufolge soll vor dem Viertelfinale gegen Spanien noch ein Treffen in Los Angeles zwischen Vereins- und Verbandsvertretern stattfinden, um die Situation zu beurteilen.
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