Klub sperrt Belgien-Star für Kracher gegen Spanien

Noch keinen Einsatz bei der WM

Bei der WM hat Debast noch keinen Einsatz absolviert. Für Belgien wäre sein Ausfall dennoch ein Rückschlag. Trotz seiner erst 22 Jahre hat der Innenverteidiger schon 26 Länderspiele auf dem Konto und gehörte schon bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar zum belgischen Aufgebot.