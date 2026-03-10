Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geht so Kommunikation?

Zwei Frauen, zwei Fehler – und keiner hört zu

Oberösterreich
10.03.2026 10:00
Einer Frau wurde die gesunde Gebärmutter entfernt, einer anderen eine falsche Krebsdiagnose ...
Einer Frau wurde die gesunde Gebärmutter entfernt, einer anderen eine falsche Krebsdiagnose gestellt – doch keiner suchte das Gespräch mit den beiden.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Lisa Stockhammer
Von Lisa Stockhammer

Fehler können passieren – doch wie geht man damit um? Das Linzer Kepler Universitätsklinikum und die OÖ. Gesundheitsholding scheinen hier in letzter Zeit einen eher fragwürdigen Weg eingeschlagen zu haben. Betroffene sind zwei Frauen: Einer wurde die gesunde Gebärmutter entfernt, der anderen eine falsche Krebsdiagnose gestellt.

0 Kommentare

Zwei Frauen, zwei Fehler – und beide Male steht das Linzer Kepler Universitätsklinikum (KUK) im Mittelpunkt. Einer jungen Patientin wurde irrtümlich die gesunde Gebärmutter entfernt. Einer anderen wurde nach einer Verwechslung mit einer Patientin mit dem gleichen Namen kurzzeitig Krebs diagnostiziert. Beide Betroffenen vertrauten sich der „Krone“ an. Diese beiden Fälle haben zwar eine völlig unterschiedliche Tragweite, aber eine Gemeinsamkeit: die Art der Krisenkommunikation durch KUK und OÖ. Gesundheitsholding (OÖG).

Fall 1: Gesunde Gebärmutter entnommen
Kurz nach einer Anfrage der „Krone“ beim Spital erschien die Geschichte der jungen Frau plötzlich zuerst in einem anderen Medium. Ohne Wissen der Betroffenen. Ohne ihre Sicht. Dafür mit jener des Krankenhauses. Der Anwalt des Opfers, Rainer Hable, erstattete später sogar Anzeige, weil die persönlichen Daten seiner Mandantin ohne Einverständnis an die Zeitung weitergegeben wurden. Die Ermittlungen wurden zwar eingestellt – ein fahler Beigeschmack bleibt aber.

Fall 2: Falsche Krebsdiagnose wegen Namensgleichheit
Auch hier zeigt sich ein ähnliches Muster. Der betroffene Arzt erklärte den von der „Krone“ aufgedeckten Irrtum tags darauf in wieder der gleichen Zeitung quasi für harmlos. Wieder ohne ein Gespräch mit der Betroffenen geführt zu haben und einen Tag, nachdem das KUK den Fehler öffentlich in einer Stellungnahme bereits „bedauert“ hatte. Warum wurde die „Krone“-Anfrage nicht gleich mit der Sicht des Arztes beantwortet und warum wieder nicht mit der Patientin gesprochen?

Lesen Sie auch:
Patientin Katharina Wolle: „Dachte, mich trifft der Schlag.“
Falsche Krebsdiagnose
Ärzte-Pfusch: „Haben mich lebenslang beschädigt“
27.01.2026
Krone Plus Logo
Erneute Verwechslung
Wieder Fehler: Krebsdiagnose für die falsche Frau
08.03.2026

Beide Frauen haben in zahlreichen Gesprächen mit unseren Redakteuren nicht verstanden, warum ihnen kein Gehör geschenkt wird, waren froh, dass ihnen die „Krone“ hilft, zuhört und nicht nur die Sicht der Ärzte dargestellt wird.

Den Lesern verpflichtet
In diesen beiden und noch weiteren Krankenhaus-Tragödien sollte es nicht darum gehen, dass Medien für die Imagepflege oder Schadensbegrenzung eines Spitals eingespannt werden, sondern einzig allein und ganz „exklusiv“ um die Betroffenen, die schwer mit den Folgen zu kämpfen haben – womöglich ein Leben lang. „Krone“-Gründer Hans Dichand hat stets betont: „Wir sind einzig unseren Leserinnen und Lesern verpflichtet.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
10.03.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
297.211 mal gelesen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
290.586 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
266.495 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2945 mal kommentiert
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
1642 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1324 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Mehr Oberösterreich
Geht so Kommunikation?
Zwei Frauen, zwei Fehler – und keiner hört zu
Krone Plus Logo
Ökonom erklärt:
Wie der Preisschock beim Gas die Industrie trifft
Feuerwehr barg Auto
Senior schlief ein und fuhr in einen kleinen Bach
App ist fehleranfällig
Schon wieder neue Probleme mit der ID-Austria
Abfuhr bei Gericht
Arzt operiert falschen Finger: Kein Schmerzengeld
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf