Landesrätin: „Kommunikation war inakzeptabel“

LH-Vize und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) nahm nun dazu wie folgt Stellung: „Ich bin über den Vorfall im Kepler Universitätsklinikum betroffen. Dieser medizinische Fehleingriff erfüllt mich mit großem Bedauern, denn unser Gesundheitssystem muss höchste Sicherheitsstandards gewährleisten. Mein Mitgefühl gilt der betroffenen Patientin. Das Vertrauen der Menschen in unsere medizinische Versorgung und somit in unsere Spitäler hat höchste Priorität. Dass für die Patientin neben der tragischen Fehldiagnose in diesem Fall auch die Kommunikation zwischen Ärzteschaft und Patientin inakzeptabel verlaufen ist, bedaure ich sehr.“