Landesrätin: „Kommunikation war inakzeptabel“

Einer 30-jährigen Frau wurde im Kepler Uniklinikum Linz (OÖ) die gesunde Gebärmutter entfernt. Der unwiederbringliche Eingriff macht der Patientin psychisch schwer zu schaffen – auch die Kommunikation danach wirft viele Fragen auf. Jetzt reagiert die zuständige Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP).
Das Leid einer jungen Oberösterreicherin, der wegen einer fehlerhaften Krebsdiagnose im Linzer Kepler Uniklinikum die gesunde Gebärmutter entfernt wurde, schockte das ganze Land. Für Kopfschütteln sorgte besonders die unsensible Reaktion der Geschäftsführung und der involvierten Primare.
LH-Vize und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) nahm nun dazu wie folgt Stellung: „Ich bin über den Vorfall im Kepler Universitätsklinikum betroffen. Dieser medizinische Fehleingriff erfüllt mich mit großem Bedauern, denn unser Gesundheitssystem muss höchste Sicherheitsstandards gewährleisten. Mein Mitgefühl gilt der betroffenen Patientin. Das Vertrauen der Menschen in unsere medizinische Versorgung und somit in unsere Spitäler hat höchste Priorität. Dass für die Patientin neben der tragischen Fehldiagnose in diesem Fall auch die Kommunikation zwischen Ärzteschaft und Patientin inakzeptabel verlaufen ist, bedaure ich sehr.“
Dass neben der tragischen Fehldiagnose in diesem Fall auch die Kommunikation zwischen Ärzteschaft und Patientin inakzeptabel verlaufen ist, bedauere ich sehr.
Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP)
Interne Schulungen und Weiterbildungen
Haberlander versucht nun eine systemische Verbesserung. Sie habe bei der Geschäftsführung und der Ärztlichen Leitung in Auftrag gegeben, dass das Angebot an internen Schulungen und Weiterbildungen in der Kommunikation ausgebaut werden.
Und dass es für Primarärzte verpflichtende Fortbildungen in diesem Bereich geben muss – denn hohe medizinische Expertise muss offenbar nicht unbedingt auch hohe Empathie bedingen. „Wir wollen eine empathische Kommunikation in derart schwierigen Situationen mit Patienten sicherstellen“, sagt Haberlander.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.