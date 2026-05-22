Wien soll noch lange von Song Contest profitieren

Auch die Wiener Bevölkerung stand und steht dem ESC mehrheitlich positiv gegenüber, ist der Wien Tourismus aufgrund einer Studie mit 1877 Befragten überzeugt: 66 Prozent davon bewerteten die Austragung des ESC in der Stadt als positiv oder sehr positiv, 44 Prozent zeigten sich stolz bis sehr stolz darüber. Zumindest für die Wiener Bevölkerung wird man auch erfahren, wie lange der Song Contest tatsächlich nachwirkt: Die Umfrage wird noch bis Juni fortgeführt.