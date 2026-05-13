Song-Contest-Fan: „Ihr Wiener seid herzerwärmend!“

Die ganze Welt schaut im Moment auf Wien. Der Eurovision Song Contest ist in vollem Gange, und die Stimmung in der Stadt ist schon recht ausgelassen und gut. Bisher funktioniert das Event der Superlative reibungslos und ohne Zwischenfälle. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Stadt, Sicherheitsbehörden und Veranstalter soll das auch so bleiben. Doch konnte Wien bisher auch als Gastgeberin überzeugen?