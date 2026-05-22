Erleben Sie die Wikinger hautnah in Wien!

Im Zentrum der Ausstellung steht die sagenumwobene Wikingerfamilie um König Ragnar Lodbrok, Königin Kraka (Aslaug) und ihre Söhne Ivar der Knochenlose, Björn Eisenseite, Hvitserk und Sigurd Schlangenauge. Ihre Geschichte bildet den dramaturgischen Leitfaden der Ausstellung, die historische Quellen mit legendären Überlieferungen verknüpft.

Immersive Show mit Langschiff als Herzstück

Schon beim Betreten der Ausstellung taucht das Publikum ins Jahr 793 n. Chr. ein – dem Auftakt der Wikingerzeit. Nach einem einleitenden Film entfaltet sich die Erlebniswelt Raum für Raum: Im „Wald der Zeit“ verbinden interaktive Karten, „Talking Paintings“ und Repliken von Waffen, Schmuck und Kleidung historische Einblicke mit moderner Technik.