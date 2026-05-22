Erleben Sie die Wikinger hautnah in Wien!

Nach den Publikumserfolgen „Die letzten Tage von Pompeji“ und „Die Legende der TITANIC“ bringt derselbe Produzent nun die nächste große immersive Ausstellung nach Wien: Am 23. September 2026 feiert „VIKINGS – Ein immersives Erlebnis“ in der MARX Halle seine Österreich-Premiere.
Mut, Sehnsucht und Geheimnisse
Die multimediale Schau widmet sich der Welt der Nordmänner – zwischen Mythos und historischer Überlieferung, zwischen kriegerischer Expansion und kulturellem Austausch. Besucher erwartet eine Mischung aus fundierter Geschichtsvermittlung, emotionalem Storytelling und modernster Inszenierungstechnik.
Legendäre Krieger und unsterbliche Saga
Vor über tausend Jahren brachen die Wikinger von den Küsten Skandinaviens auf – getrieben von der Sehnsucht nach Ruhm, Reichtum und Abenteuern. Ihr Vermächtnis geht weit über ihre einstigen Eroberungen hinaus: Sie verbanden Welten, prägten Kulturen und hinterließen Spuren, die sich unauslöschlich in die Geschichte Europas eingeschrieben haben.
Im Zentrum der Ausstellung steht die sagenumwobene Wikingerfamilie um König Ragnar Lodbrok, Königin Kraka (Aslaug) und ihre Söhne Ivar der Knochenlose, Björn Eisenseite, Hvitserk und Sigurd Schlangenauge. Ihre Geschichte bildet den dramaturgischen Leitfaden der Ausstellung, die historische Quellen mit legendären Überlieferungen verknüpft.
Immersive Show mit Langschiff als Herzstück
Schon beim Betreten der Ausstellung taucht das Publikum ins Jahr 793 n. Chr. ein – dem Auftakt der Wikingerzeit. Nach einem einleitenden Film entfaltet sich die Erlebniswelt Raum für Raum: Im „Wald der Zeit“ verbinden interaktive Karten, „Talking Paintings“ und Repliken von Waffen, Schmuck und Kleidung historische Einblicke mit moderner Technik.
Höhepunkt ist die immersive Show im „Nebel der Zeit“: Monumentale Projektionen, eindringlicher Sound und ein begehbares Langschiff im Zentrum lassen die Saga um Macht und Mythos lebendig werden. Zum Abschluss schlagen der „Oseberg Corridor“ und der „Connections Corridor“ mit ihren historischen Bezügen den Bogen zur realen Geschichte und den weitreichenden Handelsnetzen der Wikinger.
„VIKINGS – Ein immersives Erlebnis“ versteht sich als multisensorische Reise durch Mut, Mythos und Vermächtnis – und setzt die Erfolgsserie der Veranstalter in der Wiener MARX Halle fort.
Die immersive Ausstellung über das Leben der Wikinger ist ab 23. September 2026 geöffnet
Öffnungszeiten:
Sonntag – Mittwoch: 10:00 – 20:00 Uhr
Donnerstag – Samstag: 10:00 – 21:00 Uhr
Dauer: ca. 90 Minuten
Location: MARX HALLE | Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien
Preis: reguläre Tickets ab 25,90 EUR
Preis BonusCard-Mitglieder: reguläre Tickets ab 25,90 EUR
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