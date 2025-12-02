Wal-Art kurz vor Aussterben: Weniger als 10 Tiere

Die Hoffnung bleibt

Obwohl es nur noch so wenige Kalifornische Schweinswale gibt, hat Rojas Bracho die Hoffnung noch nicht verloren. In den vergangenen zwei Jahren ist die Anzahl der Meeressäuger ziemlich stabil geblieben. Als positives Zeichen sieht der Wissenschaftler, dass bei der letzten Zählung der Tiere auch Kälber und Jungtiere dabei waren. „Wenn es Jungtiere gibt, bedeutet das, dass sie die schwierigsten Jahre ihres Lebens überstanden haben und dass es immer noch gesunde Tiere gibt, die Kälber zur Welt bringen. Das ist etwas, worüber man sich freuen kann“, so Rojas Bracho.