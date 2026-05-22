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„Habe da diese Sache“

Trump verpasst womöglich Hochzeit seines Sohnes

Society International
22.05.2026 07:16
US-Präsident Donald Trump (re.) mit seinem Sohn Donald Jr.
US-Präsident Donald Trump (re.) mit seinem Sohn Donald Jr.(Bild: AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump verpasst womöglich die bevorstehende Hochzeit seines ältesten Sohnes Donald Trump Jr. „Es ist kein gutes Timing für mich“, sagte Trump am Donnerstag im Oval Office zu Journalisten. „Ich habe da diese Sache namens Iran und andere Dinge ...“ 

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Die Promi-Plattform „Page Six“ und andere US-Medien berichten, Donald Trump Jr. wolle seine Freundin Bettina Anderson an diesem Wochenende im Rahmen einer „intimen Zeremonie“ auf den Bahamas heiraten.

An Pfingstmontag ist in den USA „Memorial Day“, an dem landesweiten Feiertag wird an die getöteten US-Soldatinnen und Soldaten gedacht. Viele Menschen nutzen das lange Wochenende für Reisen oder Familienfeiern.

Donald Trump Jr. und Bettina Anderson
Donald Trump Jr. und Bettina Anderson(Bild: APA/AFP or licensors)

„Hoffentlich werden sie eine großartige Hochzeit haben.“
Trump sagte weiter, sein Sohn „hätte gern, dass ich hingehe, aber es wird nur eine kleine, private Angelegenheit, und ich werde versuchen, es zu schaffen“. Den Termin bestätigte er nicht. Er wünschte dem Paar alles Gute: „Hoffentlich werden sie eine großartige Hochzeit haben.“

Zitat Icon

Das ist für mich gerade kein guter Zeitpunkt. Ich habe mit dem Iran und anderen Dingen zu tun.

US-Präsident Donald Trump über die bevorstehende Hochzeit seines ältesten Sohnes Donald Jr.

Keine Hochzeit im Weißen Haus
Zuvor hatten Donald Jr. und Bettina Anderson im Mar-a-Lago-Resort in Palm Beach mehrere Feierlichkeiten vor ihrer Hochzeit sowie Junggesellenabschiede veranstaltet. Quellen zufolge hatte das Paar ursprünglich gehofft, im Weißen Haus heiraten zu können, doch dieser Plan wurde aufgrund des anhaltenden Konflikts im Iran bis jetzt verschoben.

US-Präsident Trump hat fünf Kinder aus drei Ehen
Trump hat fünf Kinder (drei Söhne und zwei Töchter) aus drei Ehen. Donald Trump Jr. ist der Erstgeborene aus Trumps erster Ehe mit seiner früheren Gattin Ivana. Der 48-Jährige ist geschäftsführender Vizepräsident der Trump-Organisation, die in Immobilien und Kryptowährungen investiert.

Bettina Anderson arbeitet als Model und Leiterin einer gemeinnützigen Organisation. Sie ist die Tochter des verstorbenen Bankiers und Philanthropen Harry Loy Anderson Jr. und engagiert sich für wohltätige und ökologische Zwecke, unter anderem durch ihre Arbeit bei der gemeinnützigen Organisation Paradise.ngo.

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Zweite Ehe für Donald Jr. 
Die Beziehung zwischen Donald Trump Jr. und Bettina Anderson soll Mitte 2024 begonnen haben, Anfang 2025 machten die beiden ihre Liaison öffentlich und traten fortan häufig gemeinsam bei wichtigen Veranstaltungen auf. Mitte Dezember 2025 gab sie ihre Verlobung bekannt. Zwischen 2005 und 2018 war Donald Jr. mit dem Model Vanessa Trump (geborene Haydon) verheiratet. Aus dieser Ehe stammen fünf Kinder, darunter auch die Profigolferin Kai Trump. Vanessa Trump hatte erst am Mittwoch eine Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht.

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