Trump verpasst womöglich Hochzeit seines Sohnes

US-Präsident Trump hat fünf Kinder aus drei Ehen

Trump hat fünf Kinder (drei Söhne und zwei Töchter) aus drei Ehen. Donald Trump Jr. ist der Erstgeborene aus Trumps erster Ehe mit seiner früheren Gattin Ivana. Der 48-Jährige ist geschäftsführender Vizepräsident der Trump-Organisation, die in Immobilien und Kryptowährungen investiert.

Bettina Anderson arbeitet als Model und Leiterin einer gemeinnützigen Organisation. Sie ist die Tochter des verstorbenen Bankiers und Philanthropen Harry Loy Anderson Jr. und engagiert sich für wohltätige und ökologische Zwecke, unter anderem durch ihre Arbeit bei der gemeinnützigen Organisation Paradise.ngo.