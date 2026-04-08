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Frust im Gailtal

Kabarettist „Buzgi“ gräbt Plöcken-Tunnel selbst!

Kärnten
08.04.2026 06:59
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Der Plöckenpass ist weiterhin gesperrt, ein Plöcken-Scheiteltunnel in weite Ferne gerückt – und der Gailtaler Kabarettist Michael „Buzgi“ Buchacher zeigt, wie groß der Frust wirklich ist.

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Wenn Politik und Behörden nicht weiterkommen, greift man im Gailtal eben selbst zur Schaufel. So zumindest die lautstarke Botschaft von Michael „Buzgi“ Buchacher.

Der bekannte Gailtaler Kabarettist und Elvis-Imitator hat aktuell mit einem humorvollen Video den Nerv einer ganzen Region getroffen (siehe oben). Darin sieht man den Künstler beim symbolischen Graben eines „Plöcken-Tunnels“. Und sein Aufruf ist so simpel wie entlarvend: „Kommt’s, pack ma’s an – schneller als die Straßenbaustelle auf dem Plöckenpass san ma allemal. Schaufel und Pickel aber bitte selbst mitbringen.“

(Bild: Hannes Wallner)

Was auf den ersten Blick nach Schmäh klingt, ist in Wahrheit bitterer Ernst. Denn hinter der Aktion steckt ein Gefühl, das im Gailtal immer lauter wird: Es geht nichts weiter!

Felssturz mit Folgen
Nach einem Felssturz im Dezember 2023 auf italienischer Seite des Plöckenpasses wurde die Wiedereröffnung der Passstraße mehrfach verschoben. Aktuell ist der 18. Mai der nächste Termin. „Wir haben das Gefühl, dass niemand etwas tut“, sagt Buchacher und spricht damit aus, was sich viele Gailtaler denken.

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Denn für Oberkärnten und Osttirol ist der Plöckenpass nicht irgendeine Straße. Er ist Verbindung, Wirtschaftsfaktor, Alltag. Seit der Sperre ist das Gailtal de facto abgeschnitten. Das bedeutet Umwege, Zeitverlust, wirtschaftliche Einbußen.

„Je weiter weg von Klagenfurt, umso weniger wert ...“
Und genau hier setzt „Buzgi“ an. Mit Humor, der eine Region aufrütteln soll, die längst das Gefühl hat, sich selbst helfen zu müssen. „Je weiter weg man von Klagenfurt lebt, umso weniger wert ist man scheinbar der Landespolitik“, erklärt der Gailtaler Künstler.

Dass ausgerechnet ein Kabarettist zum Sprachrohr wird, ist kein Zufall. In Kärnten war Schmäh schon immer ein Ventil.

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