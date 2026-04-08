Kabarettist „Buzgi“ gräbt Plöcken-Tunnel selbst!

Der bekannte Gailtaler Kabarettist und Elvis-Imitator hat aktuell mit einem humorvollen Video den Nerv einer ganzen Region getroffen (siehe oben). Darin sieht man den Künstler beim symbolischen Graben eines „Plöcken-Tunnels“. Und sein Aufruf ist so simpel wie entlarvend: „Kommt’s, pack ma’s an – schneller als die Straßenbaustelle auf dem Plöckenpass san ma allemal. Schaufel und Pickel aber bitte selbst mitbringen.“