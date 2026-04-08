Kabarettist „Buzgi“ gräbt Plöcken-Tunnel selbst!

Der Plöckenpass ist weiterhin gesperrt, ein Plöcken-Scheiteltunnel in weite Ferne gerückt – und der Gailtaler Kabarettist Michael „Buzgi“ Buchacher zeigt, wie groß der Frust wirklich ist.
Wenn Politik und Behörden nicht weiterkommen, greift man im Gailtal eben selbst zur Schaufel. So zumindest die lautstarke Botschaft von Michael „Buzgi“ Buchacher.
Der bekannte Gailtaler Kabarettist und Elvis-Imitator hat aktuell mit einem humorvollen Video den Nerv einer ganzen Region getroffen (siehe oben). Darin sieht man den Künstler beim symbolischen Graben eines „Plöcken-Tunnels“. Und sein Aufruf ist so simpel wie entlarvend: „Kommt’s, pack ma’s an – schneller als die Straßenbaustelle auf dem Plöckenpass san ma allemal. Schaufel und Pickel aber bitte selbst mitbringen.“
Was auf den ersten Blick nach Schmäh klingt, ist in Wahrheit bitterer Ernst. Denn hinter der Aktion steckt ein Gefühl, das im Gailtal immer lauter wird: Es geht nichts weiter!
Felssturz mit Folgen
Nach einem Felssturz im Dezember 2023 auf italienischer Seite des Plöckenpasses wurde die Wiedereröffnung der Passstraße mehrfach verschoben. Aktuell ist der 18. Mai der nächste Termin. „Wir haben das Gefühl, dass niemand etwas tut“, sagt Buchacher und spricht damit aus, was sich viele Gailtaler denken.
Denn für Oberkärnten und Osttirol ist der Plöckenpass nicht irgendeine Straße. Er ist Verbindung, Wirtschaftsfaktor, Alltag. Seit der Sperre ist das Gailtal de facto abgeschnitten. Das bedeutet Umwege, Zeitverlust, wirtschaftliche Einbußen.
„Je weiter weg von Klagenfurt, umso weniger wert ...“
Und genau hier setzt „Buzgi“ an. Mit Humor, der eine Region aufrütteln soll, die längst das Gefühl hat, sich selbst helfen zu müssen. „Je weiter weg man von Klagenfurt lebt, umso weniger wert ist man scheinbar der Landespolitik“, erklärt der Gailtaler Künstler.
Dass ausgerechnet ein Kabarettist zum Sprachrohr wird, ist kein Zufall. In Kärnten war Schmäh schon immer ein Ventil.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.