Straße zerstört: So geht‘s mit Plöckenpass weiter

Genau aus diesem Grund trafen sich der Kärntner Landeshauptmann-Stellvertreter und Straßenbaureferent, Martin Gruber (ÖVP), und der Regionspräsident von Friaul-Julisch Venetien, Massimiliano Fedriga, am Dienstag zu einem bilateralen Gespräch in Tolmezzo (Italien). Zuvor hatte die italienische Straßenbehörde ANAS - quasi die Asfinag unserer Nachbarn - eine geologische Untersuchung in Auftrag gegeben, bei der auch die Kosten von Sanierung bzw. Neubau geschätzt wurden.