Ausreißergruppe dominiert Etappe – Gall weiter 4.!

Erste Gebirgsetappe steht bevor

Zu einer Verschiebung in der Gesamtwertung könnte es am Samstag kommen – da steht die erste Gebirgsetappe in den Alpen mit einer Bergankunft bevor. Zwischen Aosta und Pila gibt es drei Anstiege der ersten und jeweils einen der zweiten und dritten Kategorie.