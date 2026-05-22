Österreicher soll Ski-Ass in Weltcup zurückbringen

Ein Österreicher soll Petra Vlhova dabei helfen, in den Ski-Weltcup zurückzukehren. Die Slowakin, die auf eine über zweijährige Leidenszeit zurückblickt, hat nämlich Mario Rafetzeder als ihren neuen Trainer präsentiert.
„Ich bin glücklich, dass ich mein Team wieder aufbauen und mit den Menschen Zeit verbringen kann, mit denen ich um die Rückkehr in den Weltcup kämpfen möchte“, schreibt Vlhova auf Instagram und präsentiert dabei Rafetzeder als ihren neuen Trainer.
Der 47-Jährige war zuletzt als Cheftrainer der finnischen Ski-Herren tätig. Sein Vertrag wurde aber am Ende der Saison nicht verlängert. Nun also wird er mit der erfolgsverwöhnten Slowakin zusammenarbeiten. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen in meinem Team und ich glaube, dass Mario der richtige Leader ist, um mich konkurrenzfähig mit den besten Skifahrerinnen der Welt zu machen“, so Vlhova.
Kurz-Comeback bei Olympia
Die ehemalige Olympiasiegerin und Weltmeisterin blickt auf eine über zwei Jahre andauernde Leidenszeit zurück. Im Jänner 2024 hatte sie sich das Kreuzband im rechten Knie gerissen. Sie musste sich Operationen unterziehen und hatte auch mit Knorpelproblemen zu kämpfen.
Ihre Rückkehr in den Ski-Weltcup verzögerte sich dadurch immer wieder. Bei den Olympischen Spielen kehrte sie im Slalom kurz in den Ski-Zirkus zurück, verzichtete aber auf ein Weltcup-Rennen. Das soll sich im Herbst ändern – die 30-jährige Technik-Spezialistin will wieder in die Weltspitze zurückkehren.
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