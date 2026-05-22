Österreicher soll Ski-Ass in Weltcup zurückbringen

Der 47-Jährige war zuletzt als Cheftrainer der finnischen Ski-Herren tätig. Sein Vertrag wurde aber am Ende der Saison nicht verlängert. Nun also wird er mit der erfolgsverwöhnten Slowakin zusammenarbeiten. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen in meinem Team und ich glaube, dass Mario der richtige Leader ist, um mich konkurrenzfähig mit den besten Skifahrerinnen der Welt zu machen“, so Vlhova.