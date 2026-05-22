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45 Fälle in Stuttgart

Ex-Tagesvater gestand sexuellen Missbrauch

Ausland
22.05.2026 17:05
In Stuttgart hat ein ehemaliger Tagesvater gestanden, ihm anvertraute Kinder sexuell missbraucht ...
In Stuttgart hat ein ehemaliger Tagesvater gestanden, ihm anvertraute Kinder sexuell missbraucht zu haben (Symbolbild).(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Stuttgart hat ein ehemaliger Tagesvater gestanden, Kinder vielfach sexuell missbraucht zu haben. Die Anklage wirft dem 53-Jährigen 45 Fälle vor. Auch sein Sohn soll die Kinder in mehreren Fällen sexuell missbraucht haben.

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Am Freitag hat der Prozess gegen den ehemaligen Tagesvater begonnen. Laut der Staatsanwaltschaft betrieb er bis zu seiner Festnahme im Oktober 2025 eine Kindertagesstätte. Dort betreute er zuletzt acht Kinder, um die er sich teils auch in der Nacht und am Wochenende kümmerte. Mit einigen sei der 53-Jährige auch in den Urlaub gefahren, sagte der Staatsanwalt am Freitag.

Der sexuelle Missbrauch soll sich zwischen 2020 und 2025 ereignet haben. Die Kinder waren zu dem Zeitpunkt zwischen null und zwölf Jahre alt. Laut der Staatsanwaltschaft missbrauchte der Mann vor allem die Kleinkinder. Er soll sie unter anderem dazu aufgefordert haben, sexuelle Handlungen an ihm zu vollziehen. Zudem stellte er laut der Anklage Bilder und Videos mit Missbrauchsdarstellungen her, zeigte und teilte diese auch.

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„Alles, was mir vorgeworfen wird, stimmt“
Der Sohn des Tagesvaters hat laut der Staatsanwaltschaft ebenfalls mehrere Kinder sexuell missbraucht. Dagegen habe der Angeklagte nichts unternommen. Der Sohn werde gesondert juristisch verfolgt, hieß es. „Alles, was mir vorgeworfen wird, stimmt“, sagte der ehemalige Tagesvater vor Gericht in Stuttgart. Er könne das nicht mehr gutmachen.

Die Polizei kam dem Mann durch Ermittlungen in einem Netzwerk für Missbrauchsdarstellungen von Kindern auf die Schliche. Insgesamt sind neun Verhandlungstermine angesetzt, ein Urteil könnte Mitte Juli fallen.

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