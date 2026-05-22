Ex-Tagesvater gestand sexuellen Missbrauch

Der sexuelle Missbrauch soll sich zwischen 2020 und 2025 ereignet haben. Die Kinder waren zu dem Zeitpunkt zwischen null und zwölf Jahre alt. Laut der Staatsanwaltschaft missbrauchte der Mann vor allem die Kleinkinder. Er soll sie unter anderem dazu aufgefordert haben, sexuelle Handlungen an ihm zu vollziehen. Zudem stellte er laut der Anklage Bilder und Videos mit Missbrauchsdarstellungen her, zeigte und teilte diese auch.