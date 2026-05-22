Feuerwehr muss Einbrecher aus Wand schneiden

Nach einer Nachtschicht wollten sich Polizeibeamte aus Salina erst einmal einen Kaffee gönnen – ohne zu ahnen, dass ihnen ein kurioser Einsatz bevorsteht. Denn sie hörten leise Hilferufe, die aus der Wand zu kommen schienen. „Die Geräusche waren schwer zu bestimmen, und Mitarbeiter des Cafés erwähnten, dass sie zuvor etwas Ähnliches gehört hatten, bevor es plötzlich aufhörte“, erklärte die Polizeiwache auf Instagram.