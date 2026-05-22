Saß 10 Stunden fest
Feuerwehr muss Einbrecher aus Wand schneiden
Polizeibeamte aus Salina im US-Bundesstaat Kansas hörten beim Kaffeeholen plötzlich merkwürdige Geräusche, die aus der Wand kamen. Nachdem sie die Umgebung durchsuchten, entdeckten sie einen Einbrecher – der Mann befand sich im Gemäuer zwischen Café und dem benachbarten Kino und musste von der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage befreit werden.
Nach einer Nachtschicht wollten sich Polizeibeamte aus Salina erst einmal einen Kaffee gönnen – ohne zu ahnen, dass ihnen ein kurioser Einsatz bevorsteht. Denn sie hörten leise Hilferufe, die aus der Wand zu kommen schienen. „Die Geräusche waren schwer zu bestimmen, und Mitarbeiter des Cafés erwähnten, dass sie zuvor etwas Ähnliches gehört hatten, bevor es plötzlich aufhörte“, erklärte die Polizeiwache auf Instagram.
Sie durchsuchten schließlich einen angrenzenden Gebäudekomplex, wurden aber nicht fündig nach der Quelle. Dann erkannten sie, dass die Rufe aus der Wand zwischen Café und Kino kommen – als sie auf die Stelle in der Wand klopften, wurden die Hilfeschreie lauter.
Die Feuerwehr arbeitete sich schließlich durch die Fassade bis zu einer Schicht von Ziegelstein und Zement vor, bis sie den eingeschlossenen Mann entdeckten. Dieser befand sich bereits seit zehn Stunden in den Spalt zwischen den Gebäuden.
Mann nach Rettung in Gefängnis „eingeladen“
„Nach einer medizinischen Untersuchung wurde Valencia in das Monterey County Jail wegen Einbruchs eingeladen“, schrieb die Polizei weiter in dem Posting. Die aufmerksamen Polizisten, die die Hilferufe des Mannes wahrnahmen, wurden dafür gelobt, „trotz Müdigkeit auf ihre Instinkte vertraut“ zu haben.
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