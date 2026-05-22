Orbán-Verbündeter wird slowenischer Regierungschef

Slowenien habe sich der EU nicht angeschlossen, um seine von Jugoslawien erlangte Unabhängigkeit wieder aufzugeben und sich zusätzliche Bürokratie auferlegen zu lassen, so Janša. Daher werde es mit anderen Staaten für eine Abschaffung der „schädlichen Bürokratie“ kämpfen. Auch müsse die illegale Migration in die EU unterbunden werden, damit es innerhalb der Union wieder Bewegungsfreiheit geben könne. Zugleich bekannte er sich zu einem militärisch starken Europa, das „tatsächliche Macht zeigen und im Fall von Bedrohungen auch einsetzen“ solle. Auch die EU-Erweiterung sei ein strategisches Ziel. „Wenn sich der Raum des Friedens nicht ausbreite, breitet sich jemand anderer aus. Es gibt keinen luftleeren Raum“, betonte der konservative Politiker, der sich in seiner letzten Amtszeit als Premier als vehementer Unterstützer der Ukraine profiliert hatte.