Fixkosten bremsen acht von zehn Österreichern aus

Ein Drittel bleibt bei der Optimierung der Fixkosten untätig

Trotz der zunehmenden finanziellen Belastung blieb ein Drittel der Österreicher (35 Prozent) hinsichtlich der Optimierung ihrer fixen Ausgaben im letzten halben Jahr untätig. Gerade einmal hat jeder Vierte seine Finanzprodukte unter die Lupe genommen oder den Stromtarif gewechselt. So greift rund ein Drittel lieber regelmäßig auf Erspartes zurück. Oder man überzieht das Konto (19 Prozent), um über die Runden zu kommen.