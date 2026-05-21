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Vor dem WM-Start

Kampf der Giganten: Bühne gegen Ballkunst

Niederösterreich
21.05.2026 16:00
Trikot & Stadion versus Trompeten, Tracht & Musikschule
Trikot & Stadion versus Trompeten, Tracht & Musikschule(Bild: Franz Gleiß)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

„Tracht versus Trikot“: In Niederösterreich begibt man sich vor dem Anpfiff der Fußball-WM auf interkulturelle Spurensuche – am 26. Mai mit hochkarätigen Gästen aus beiden Disziplinen.

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Tracht oder Trikot? Das ist die alles entscheidende Frage. Anlässlich der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft wird die Welt des runden Leders zur Bühne. Auch für die Regionalkultur – zumindest in Niederösterreich. Am 26. Mai geht es hier auf eine etwas andere Art der Spurensuche: Eine Diskussionsrunde mit Ballsport- und Kulturexperten widmet sich den Unterschieden und Gemeinsamkeiten der regionalen Kulturarbeit und des Fußballkults. Mit dabei sind ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll, St. Pöltens Diözesanbischof Alois Schwarz, UEFA-Beauftragte und Ex-Teamchefin der Damen-Nationalmannschaft Irene Fuhrmann, Kabarettist, Musiker und Schauspieler Markus Linder und Volkskultur-NÖ-Geschäftsführer Harald Froschauer. Und auch Brigitta Schmidt-Lauber vom Institut für Europäische Ethnologie an der Uni Wien wird ihre Ansichten zum Besten geben.

Zur WM hat Fußballkultur Hochsaison – mit mehr als 500 Vereinen und 2000 Mannschaften in NÖ. Die ...
Zur WM hat Fußballkultur Hochsaison – mit mehr als 500 Vereinen und 2000 Mannschaften in NÖ. Die Regionalkultur punktet mit 250.000 Akteuren.(Bild: Franz Gleiß)

Pure Leidenschaft und persönliche Identifikation
Emotion und Engagement, Freude und Feuer, Identifikation und Idealismus liegen aus Sicht der Kulturregion Niederösterreich bei den „heimlichen Geschwistern“ Fußball und Regionalkultur eng beieinander. Schon war die Idee geboren, die beiden Spielarten der Breiten- und Alltagskultur gegenüberzustellen. Gegenseitiges Kräftemessen, pure Leidenschaft, persönliche Identifikation: Wie beim Fußball, der bereits im jungen Alter gespielt wird, beginnt auch das Mitwirken in der Blasmusikkapelle oder der Musikschule früh. Das Stadion der Kulturakteure ist das Bühnenwirtshaus oder der Gemeindesaal.

Live in St. Pölten mit dabei sein
„Regionalkultur und Fußballkultur verbindet den Gemeinschaftsgeist, die Nachwuchsarbeit, das Fairplay, die Freiwilligenarbeit. Beide Bereiche würden ohne die vielen Freiwilligen nicht funktionieren“, erklärt Martin Lammerhuber, Geschäftsführer der Kulturregion NÖ. Jene, die bei der sportlichen Begegnung „Regionalkultur versus Fußballkultur“ mitfiebern wollen, haben am Dienstag ab 14.30 Uhr im NV-Forum im Landhausviertel St. Pölten die Möglichkeit dazu. 

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