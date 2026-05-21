Kampf der Giganten: Bühne gegen Ballkunst

Tracht oder Trikot? Das ist die alles entscheidende Frage. Anlässlich der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft wird die Welt des runden Leders zur Bühne. Auch für die Regionalkultur – zumindest in Niederösterreich. Am 26. Mai geht es hier auf eine etwas andere Art der Spurensuche: Eine Diskussionsrunde mit Ballsport- und Kulturexperten widmet sich den Unterschieden und Gemeinsamkeiten der regionalen Kulturarbeit und des Fußballkults. Mit dabei sind ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll, St. Pöltens Diözesanbischof Alois Schwarz, UEFA-Beauftragte und Ex-Teamchefin der Damen-Nationalmannschaft Irene Fuhrmann, Kabarettist, Musiker und Schauspieler Markus Linder und Volkskultur-NÖ-Geschäftsführer Harald Froschauer. Und auch Brigitta Schmidt-Lauber vom Institut für Europäische Ethnologie an der Uni Wien wird ihre Ansichten zum Besten geben.