AT&S will „vom Trend rund um die KI profitieren“

„Krone“: Herr Mertin, Sie sind seit 1. Mai Chef des börsennotierten Leiterplattenherstellers AT&S. Seit damals hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Warum?

Michael Mertin: Aus drei wesentlichen Gründen: Erstens greifen unsere Effizienz- und Kostensenkungsmaßnahmen. Wir haben nicht nur Personal-, sondern auch im Einkauf Kosten gesenkt. Zweitens zieht der Markt spürbar an, die Nachfrage steigt. Und drittens entwickeln wir jetzt gemeinsam mit unseren Kunden Innovationen und sind in neue, zukunftsträchtige Geschäftsfelder eingestiegen.