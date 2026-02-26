AT&S investiert 30 Millionen Euro in Fehring

In den vergangenen zwei Geschäftsjahren hat AT&S bereits 16,5 Millionen Euro in den Standort investiert, weitere 14 Millionen Euro sind geplant. „Diese Investitionen sind ein starkes Bekenntnis zum Standort, zur Region und zur Kompetenz unseres Teams. Die positive Entwicklung zeigt, dass wir mit unserer Strategie und klaren Kundenausrichtung auf dem richtigen Weg sind“, sagt AT&S Vorstandsvorsitzender Michael Mertin.