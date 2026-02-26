AT&S investiert 30 Millionen Euro in Fehring

Positive Nachrichten für die steirische Wirtschaft: AT&S stärkt den Standort in Fehring. Mehr als 30 Millionen Euro fließen in neue Technologien, Nachhaltigkeit und zusätzliche Arbeitsplätze. 50 neue Jobs und eine Lehrlingswerkstatt für den Fachkräftenachwuchs sollen entstehen.
Das steirische Hochtechnologie-Unternehmen AT&S stärkt den Standort in Fehring mit einem umfassenden Investitionsprogramm, das mehr als 30 Millionen Euro umfasst. Die Mittel fließen bis März 2027 in konkrete Zukunftsprojekte: Rund 8,8 Millionen Euro werden in die Fertigung für Halbleitertestanlagen investiert.
Weitere rund 10 Millionen Euro betreffen ein strategisches Projekt für innovative Wechselrichterlösungen im Bereich E-Mobility, bei dem AT&S als alleiniger Lieferant für einen deutschen Premiumhersteller fungiert. Zusätzlich werden rund 7 Millionen Euro in neue Fertigungstechnologien für technologisch anspruchsvolle Anwendungen investiert. Etwa 4 Millionen Euro dienen der Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen – darunter erneuerbare Energien, Recyclingkonzepte und die nachhaltige Wärmeversorgung im Rahmen des „Raus aus Gas“-Projekts.
In den vergangenen zwei Geschäftsjahren hat AT&S bereits 16,5 Millionen Euro in den Standort investiert, weitere 14 Millionen Euro sind geplant. „Diese Investitionen sind ein starkes Bekenntnis zum Standort, zur Region und zur Kompetenz unseres Teams. Die positive Entwicklung zeigt, dass wir mit unserer Strategie und klaren Kundenausrichtung auf dem richtigen Weg sind“, sagt AT&S Vorstandsvorsitzender Michael Mertin.
Mit dem Investitionsprogramm geht auch personelles Wachstum einher. 35 zusätzliche Mitarbeiter wurden bereits aufgenommen, insgesamt sind rund 50 neue Stellen geplant. Für 2026 ist zudem eine eigene Lehrlingswerkstatt vorgesehen, um den Fachkräftenachwuchs nachhaltig zu sichern.
