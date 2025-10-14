AT&S sucht 150 neue Mitarbeiter für Werk in Leoben

Deutschkenntnisse erforderlich

„In einer Zeit, in der viele Unternehmen Personal abbauen müssen, freuen wir uns, wieder neue Arbeitsplätze schaffen zu können“, sagt der neue Vorstandschef Michael Mertin. Die Stellen in der Schichtproduktion richten sich auch an Menschen ohne spezifische Fachausbildung und an Quereinsteiger. Eine umfassende Trainingsphase sorge für die nötige Qualifikation, heißt es. Deutschkenntnisse sind Voraussetzung, es werden aber auch eigene Kurse für „Technisches Deutsch“ angeboten.