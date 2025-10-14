Vorteilswelt
Auch Quereinsteiger

AT&S sucht 150 neue Mitarbeiter für Werk in Leoben

Steiermark
14.10.2025 17:52
IC-Substrate werden in speziellen Reinräumen produziert.
IC-Substrate werden in speziellen Reinräumen produziert.(Bild: AT&amp;S/Werner Krug)

Das steirische Technologieunternehmen AT&S sucht noch heuer 150 neue Mitarbeiter für Leoben. Auch Quereinsteiger ohne spezifische Qualifikation sind willkommen. Bestehenden Mitarbeitern winken 1000 Euro Prämie, falls sie Neueinsteiger vermitteln.

0 Kommentare

Im Vorjahr kündigte der Leiterplattenhersteller AT&S an, bis zu 250 Stellen in der Steiermark abzubauen – weltweit waren es sogar 1000. Damals war noch Andreas Gerstenmayer Vorstandsvorsitzender (CEO), und Hannes Androsch stand dem Aufsichtsrat vor. Gerstenmayer verließ kurz darauf den Industriebetrieb, Androsch starb gegen Jahresende.

Nun endlich positive Neuigkeiten: Für den Standort Leoben werden 150 zusätzliche Mitarbeiter gesucht. Dort ging im Juni das neue, 500 Millionen Euro teure Substrat-Werk „Hinterberg 3“ in Betrieb – es sind die ersten in Europa produzierten Substrate. Zudem will das Unternehmen stärker im Rüstungsbereich aktiv werden, und die bestehende Leiterplatten-Produktion läuft stabil, neue Produkte sind in der Umsetzung.

Deutschkenntnisse erforderlich
„In einer Zeit, in der viele Unternehmen Personal abbauen müssen, freuen wir uns, wieder neue Arbeitsplätze schaffen zu können“, sagt der neue Vorstandschef Michael Mertin. Die Stellen in der Schichtproduktion richten sich auch an Menschen ohne spezifische Fachausbildung und an Quereinsteiger. Eine umfassende Trainingsphase sorge für die nötige Qualifikation, heißt es. Deutschkenntnisse sind Voraussetzung, es werden aber auch eigene Kurse für „Technisches Deutsch“ angeboten.

Zusätzlich läuft ein internes Empfehlungsprogramm: Für jede Empfehlung durch bestehende Mitarbeiter gibt es eine Prämie von 1000 Euro brutto.

