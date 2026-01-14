Mehrwertsteuer-Senkung: So viel spart man wirklich

LIVE: VfL Wolfsburg gegen St. Pauli
Deutsche Bundesliga
Mitte des Jahres 2026 soll mit der Halbierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel eine finanzielle Erleichterung für alle Haushalte in Österreich kommen. Krone+ hat sich angesehen, welche Lebensmittel betroffen sind und wie hoch die Ersparnis über ein Jahr gesehen ausfällt.
Mit der Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel von zehn auf fünf Prozent ist der Regierung ein großer Coup gelungen. Zumindest nach eigenen Angaben. Krone+ hat sich angesehen, wie viel dem einzelnen Österreicher tatsächlich mehr im Geldbörserl bleibt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.