Hattmannsdorfer kündigt Liste mit Produkten an

Jeder zweite Euro beim Tanken fließt an Staat

Tatsächlich sind die Spritpreise laut ÖAMTC niedriger in das neue Jahr gestartet. Allerdings fließe durch die Umsatz- und Mineralölsteuer sowie die CO₂-Bepreisung mehr als jeder zweite Euro der Tankrechnung in das Budget des Staats. Rechne man diese Abgaben wieder heraus, seien die Spritpreise im Vergleich zum Jahreswechsel 2024/25 um rund elf Prozent gesunken, heißt es. Die Ölpreise seien im gleichen Zeitraum jedoch um 28 Prozent gefallen, kritisierte der Mobilitätsclub. Hattmannsdorfer hat gefordert, dass die heimischen Tankpreise untersucht werden sollen.