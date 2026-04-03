„Wir sind begnadet und müssen dankbar sein“

Marcel Reif gilt nicht nur in Deutschland als der Weltmeister der feinen verbalen Klinge, wenn es gilt, die Zusammenhänge im deutschen und internationalen Fußball Millionen von Fans näherzubringen. Der 76-jährige Topjournalist war in seiner journalistischen Laufbahn Mastermind bei RTL und Sky Deutschland, ehe er 2016 dem Tagesgeschäft ade sagte und sich neuen Projekten widmete.