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Kultstimme Marcel Reif

„Wir sind begnadet und müssen dankbar sein“

Fußball International
03.04.2026 12:30
Marcel Reif im Interview mit Ex-Bayern-Sportchef Hasan Halisamidzic.
Marcel Reif im Interview mit Ex-Bayern-Sportchef Hasan Halisamidzic.(Bild: Kolbert-Press)
Porträt von Herbert Eichinger
Von Herbert Eichinger

Deutschlands Kult-Moderator Marcel Reif spricht in der „Krone“ über Österreichs Nationalteam, Weltstar David Alaba, sein Faible für die in die Jahre gekommenen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, den möglichen Iran-Krieg während der Fußball-WM und das Ende einer Goldenen Generation in Österreich.

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Marcel Reif gilt nicht nur in Deutschland als der Weltmeister der feinen verbalen Klinge, wenn es gilt, die Zusammenhänge im deutschen und internationalen Fußball Millionen von Fans näherzubringen. Der 76-jährige Topjournalist war in seiner journalistischen Laufbahn Mastermind bei RTL und Sky Deutschland, ehe er 2016 dem Tagesgeschäft ade sagte und sich neuen Projekten widmete.

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