JVP-Burgenland lehnt geplante Paketsteuer ab

Viele Produkte würden online gekauft, weil sie regional oft gar nicht verfügbar oder deutlich günstiger angeboten werden. Heintz befürchtet, dass am Ende die Steuer einfach auf die Preise aufgeschlagen werden: „Das trifft besonders junge Menschen, Familien und Studierende, die ohnehin bereits massiv unter den gestiegenen Lebenshaltungskosten leiden.“ Die JVP Burgenland appelliert daher an die Bundesregierung, die aktuellen Pläne für die Paketsteuer nochmals zu überdenken.