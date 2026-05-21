Widerstand gegen das neue Polizei-Dienstzeitmodell

Das geplante neue Dienstzeitmodell für die Polizei betrifft auch die rund 1700 Beamten im Burgenland. Wie berichtet, ist die Sorge groß, dass die Reform deutliche Einbußen beim Gehalt mit sich bringen könnte. Von der Gewerkschaft gab es von Anfang an Kritik und Warnungen, dass den Polizisten künftig mehrere hundert Euro pro Monat weniger übrig bleiben könnten.