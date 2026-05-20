Autodiebe wollten zivilen Polizeiwagen bestehlen

Das falsche Fahrzeug hatten sich zwei mutmaßliche Autodiebe am Mittwoch beim Designer Outlet Center Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) ausgesucht. Es handelte sich um eine Zivilstreife – wenig später klickten die Handschellen.
Ausgerechnet den Wagen einer Zivilstreife versuchten die Männer mittels Störsender zu manipulieren. Als die Beamten von einer Fußstreife zurückkamen, bemerkten sie, dass sich das Auto nicht mehr per Funkfernbedienung öffnen ließ. Eine Lenkerin, die mit ihrem Wagen daneben parkte, hatte dasselbe Problem.
Verdächtige Männer entdeckt
Wegen aktueller Ermittlungen in ähnlichen Fällen schöpften die Polizisten sofort Verdacht. In unmittelbarer Nähe fielen ihnen zwei Männer auf. Bei der Kontrolle wurden mehrere Störsender sichergestellt. Einer der Männer hatte sogar noch mit einem Gerät hantiert.
Beide Verdächtigen wurden festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht. Ein weiteres Opfer wurde zudem ausgeforscht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde aus keinem der Autos etwas gestohlen.
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