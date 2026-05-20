Autodiebe wollten zivilen Polizeiwagen bestehlen

Ausgerechnet den Wagen einer Zivilstreife versuchten die Männer mittels Störsender zu manipulieren. Als die Beamten von einer Fußstreife zurückkamen, bemerkten sie, dass sich das Auto nicht mehr per Funkfernbedienung öffnen ließ. Eine Lenkerin, die mit ihrem Wagen daneben parkte, hatte dasselbe Problem.