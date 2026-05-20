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Ganztätige Schulen

„Wahlfreiheit für Eltern hat oberste Priorität“

Burgenland
20.05.2026 19:00
Ganztägige Schulformen: Landesrätin Daniela Winkler setzt auf flexible und bedarfsorientierte ...
Ganztägige Schulformen: Landesrätin Daniela Winkler setzt auf flexible und bedarfsorientierte Betreuungsangebote.(Bild: Christoph Novak)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Aktuelle Zahlen liegen zum Ausbau der Ganztagsschulen vor. Das Burgenland liegt dabei österreichweit im Spitzenfeld. Das Land will trotzdem das Angebot noch weiter ausbauen und optimieren.

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An rund 80 Prozent der burgenländischen Schulen wird eine Ganztagsbetreuung angeboten. 38,9 Prozent der Pflichtschüler nehmen diese in Anspruch. Das Burgenland liegt damit über Österreich-Schnitt von 33,7 Prozent und auf dem dritten Platz unter allen Bundesländern.

Schulpartnerschaft entscheidet über Form
Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) sieht darin eine Bestätigung für das burgenländische Modell: „Wir setzen bewusst darauf, dass den Eltern Wahlfreiheit eingeräumt wird.“ Das habe oberste Priorität. Welche Schulform am Standort angeboten wird, entscheide die Schulpartnerschaft – der Schulerhalter mit den Lehrern sowie den Eltern, erläutert Winkler.

Bei der getrennten Ganztagesschule sind Unterricht und Betreuungszeit klar voneinander getrennt. Am Vormittag findet der Regelunterricht statt, am Nachmittag dann Betreuung in Form von Freizeit und Lernzeit. Im Gegensatz dazu steht die verschränkte Form: Unterricht, Lern- und Freizeiteinheiten wechseln im Lauf des Tages mehrmals ab.

Weiterentwicklung geplant
Im rot-grünen Regierungsprogramm ist festgelegt, dass die schulische Ganztagsbetreuung weiter ausgebaut und optimiert werden soll. Geplant ist eine Weiterentwicklung beider Formen im Sinne der Schulautonomie. Zugleich sollen aus dem unmittelbaren Schulumfeld verstärkt Vereine, Organisationen oder Institutionen eingebunden werden. Vorgesehen ist auch eine intensivere Verschränkung mit den Musikschulen und ein Ausbau der Sport- und Bewegungsangebote. „Wir wollen ein hochqualitatives Angebot, das die Eltern freiwillig und entsprechend ihren Bedürfnissen wählen können“, so die Landesrätin.

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