„Wahlfreiheit für Eltern hat oberste Priorität“

Weiterentwicklung geplant

Im rot-grünen Regierungsprogramm ist festgelegt, dass die schulische Ganztagsbetreuung weiter ausgebaut und optimiert werden soll. Geplant ist eine Weiterentwicklung beider Formen im Sinne der Schulautonomie. Zugleich sollen aus dem unmittelbaren Schulumfeld verstärkt Vereine, Organisationen oder Institutionen eingebunden werden. Vorgesehen ist auch eine intensivere Verschränkung mit den Musikschulen und ein Ausbau der Sport- und Bewegungsangebote. „Wir wollen ein hochqualitatives Angebot, das die Eltern freiwillig und entsprechend ihren Bedürfnissen wählen können“, so die Landesrätin.