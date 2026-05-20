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Mysteriöse Spur

Abenteuer am See begeistert in Schulsportwochen

Burgenland
20.05.2026 11:00
Nina Meran (re). hat extra für Schüler ein spannendes Lake’s-Escape-Abenteuer in Podersdorf am ...
Nina Meran (re). hat extra für Schüler ein spannendes Lake’s-Escape-Abenteuer in Podersdorf am See kreiert, das den Jugendlichen die Region näherbringen und sie unterhalten soll.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Ein mysteriöses Tagebuch, das gefunden wird und viele Fragen aufwirft, und eine Spur, die direkt in den Neusiedler See führt – ab sofort können Schulen in den Sportwochen ein spannendes „Lake’s Escape“-Abenteuer wagen.

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Sportwochen sind das Highlight jedes Schuljahres. „Das Kennenlernen einer neuen Region, Freundschaften fürs Leben schließen und eine spannende Zeit alleine ohne Eltern erleben, das macht es aus“, weiß „Lake’s Escape“-Entwicklerin Nina Meran nur zu gut. Dank einer wohldurchdachten Kooperation mit dem Anbieter Seewinkel-Schulsport offenbart sich Bildungseinrichtungen nicht nur ein fertiges Rund-um-sorglos-Paket mit Unterkunft, Verpflegung, Sportkursen und vielen Zusatzleistungen, sondern seit dieser Saison auch ein wissenswertes Alternativprogramm.

„Unterhaltung für kluge Köpfe“
„Mit allen Sinnen erleben die Schüler ein Indoor-Escape-Spiel mit dem Namen ,Old School Message - mein Tagebuch’ in der Unterkunft und lernen gleichzeitig vieles über die Region“, erklärt Nina Meran. „Gezielte Fragestellungen, in kniffligen Fünf-Sinne-Rätseln verpackt, ermöglichen ein neues Infotainment für kluge Köpfe“, freut sie sich über das neue Projekt für Schüler in Podersdorf. Auch wenn das Wetter in der großen Seegemeinde meist sonnig ist, kann Regen und Wind manchmal dennoch die Laune trüben.

Ein altes Tagebuch und viele Hinweise: Das Indoor-Escape- Spiel ist für regnerische Tage oder ...
Ein altes Tagebuch und viele Hinweise: Das Indoor-Escape- Spiel ist für regnerische Tage oder als Abendprogramm perfekt.(Bild: Reinhard Judt)

Bundesland thematisch einbinden
Das „Mein Tagebuch“-Abenteuer soll eine willkommene Abwechslung zum Outdoor-Sport sein, das als lehrreiches Programm perfekt auf den schulischen Lehrplan abgestimmt ist. „Besonders wichtig war uns, den Neusiedler See, die Region und unser Bundesland thematisch einzubinden, damit alle Schüler – von Vorarlberg bis ins nahe Ungarn - Wissenswertes über unsere Heimat mitnehmen können“, betont Seewinkel-Schulsport-Geschäftsführerin Sonja Unger.

Tagebuch und mysteriöse Spur
So viel wird verraten: „Im neuen Indoor-Escape-Fall dreht sich alles um ein gefundenes Tagebuch und eine mysteriöse Spur, die direkt in den Neusiedler See führt“, kündigt Nina Meran an. Dabei handelt es sich um eine echte Begebenheit, die 70 Jahre zurückliegt.

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„Spannend aufbereitet kann sogar der Wissenstransfer großes Interesse wecken“, so die „Lake’s Escape“-Entwicklerin. Angeboten wird das neue Projekt allen Sportwochenteilnehmern in Österreich und im benachbarten Ausland. 

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