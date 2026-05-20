Abenteuer am See begeistert in Schulsportwochen

„Unterhaltung für kluge Köpfe“

„Mit allen Sinnen erleben die Schüler ein Indoor-Escape-Spiel mit dem Namen ,Old School Message - mein Tagebuch’ in der Unterkunft und lernen gleichzeitig vieles über die Region“, erklärt Nina Meran. „Gezielte Fragestellungen, in kniffligen Fünf-Sinne-Rätseln verpackt, ermöglichen ein neues Infotainment für kluge Köpfe“, freut sie sich über das neue Projekt für Schüler in Podersdorf. Auch wenn das Wetter in der großen Seegemeinde meist sonnig ist, kann Regen und Wind manchmal dennoch die Laune trüben.