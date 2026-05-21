Im Rollstuhl: Ex-Skisprung-Ass kämpft sich zurück

Nachdem Robert Kranjec vor rund einem Monat, offenbar stark alkoholisiert, schwer mit dem Fahrrad verunglückt war, kämpft er sich derzeit durch die Reha. Dabei ist er derzeit auch auf einen Rollstuhl angewiesen. Er wird in dieser schwierigen Zeit von seiner Frau und seiner Adoptivtochter unterstützt, wie ein emotionaler Beitrag auf Instagram verrät.
Wie slowenische Medien berichten, ist Kranjec derzeit auf einen Rollstuhl angewiesen. Dennoch macht er in der Rehabilitation allmählich Fortschritte. Davon zeugt auch ein aufmunterndes Foto auf Instagram, das seine Frau gepostet hat und den 44-Jährigen zusammen mit seiner Adoptivtochter zeigt.
Der Weg zurück in den Alltag ist allerdings mühsam. Wie „Ekipa“ berichtet, soll sich der ehemalige Weltklasse-Skispringer bei seinem Unfall schwere Verletzungen an der Wirbelsäule zugezogen haben. Kranjec musste operiert werden, habe mittlerweile wieder Gefühl im Unterkörper, die Füße könne er aber noch nicht bewegen.
Auch Prevc meldet sich zu Wort
Kranjec war Mitte April mit dem Fahrrad verunglückt und mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht worden. Zum Zeitpunkt des Unfalls soll der Slowene offenbar stark alkoholisiert gewesen sein.
Zuletzt hatte sich auch sein Landsmann und Skisprung-Dominator Domen Prevc zum Zustand von Kranjec geäußert. „Im Juli, wenn alle anderen im Urlaub sind, wird er im Soca-Zentrum arbeiten müssen. Dann wird er definitiv Zuspruch brauchen - gerade in der Phase, in der es erst einmal langsam vorangehen wird. Er wird jede Unterstützung und Hilfe benötigen, um wirklich wieder in die richtige Form zu kommen“, ließ der Skisprung-Star wissen.
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