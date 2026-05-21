Im Rollstuhl: Ex-Skisprung-Ass kämpft sich zurück

Zuletzt hatte sich auch sein Landsmann und Skisprung-Dominator Domen Prevc zum Zustand von Kranjec geäußert. „Im Juli, wenn alle anderen im Urlaub sind, wird er im Soca-Zentrum arbeiten müssen. Dann wird er definitiv Zuspruch brauchen - gerade in der Phase, in der es erst einmal langsam vorangehen wird. Er wird jede Unterstützung und Hilfe benötigen, um wirklich wieder in die richtige Form zu kommen“, ließ der Skisprung-Star wissen.