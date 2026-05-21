Position zwischen den Pfosten bei Zell geklärt

Alps Hockey League-Klub Zell bastelte in den vergangenen Wochen schon fleißig am Kader. Nur die Position des Einser-Tormanns blieb bis zuletzt noch offen. Diese ist nun aber auch geklärt. In der kommenden Spielzeit wird ein alter Bekannter für die Eisbären zwischen den Pfosten stehen.
Bei den Zeller Eisbären hat sich im Kader für die kommende Alps Hockey League-Saison schon einiges getan. Erst kürzlich konnten die Verantwortlichen Verteidiger Jacob Pfeffer in den Pinzgau lotsen, nun ist auch fix, wer im Tor stehen wird – und das ist ein alter Bekannter.
Die Unterschrift ließ etwas auf sich warten, aber Alexander Schmidt unterschrieb einen neuen Vertrag und wird auch kommende Saison das Eisbären-Tor hüten. Bereits in seinem ersten Jahr in Blau-Gelb, wusste der gebürtige Kärntner zu überzeugen. Im Grunddurchgang und der Masterround absolvierte er 35 Partien, der 26-Jährige hielt dabei 93,2 Prozent der Schüsse – einer der besten Werte der Liga.
Die erfolgreiche Saison hat mir gezeigt, wie wohl ich mich hier fühle
Alexander Schmidt
„Ich freue mich sehr, das nächste Jahr wieder im Pinzgau spielen zu dürfen und Teil des Teams zu sein. Die erfolgreiche Saison hat mir gezeigt, wie wohl ich mich hier fühle und umso mehr freue ich mich darauf, heuer wieder gemeinsam anzugreifen und neue Herausforderungen mit dem Team anzugehen“, freut sich „Ali“ auf die Zukunft.
Auch EKZ-Geschäftsführer Patrick Schwarz ist glücklich: „Wir sind froh, dass wir uns mit Ali auf eine weitere Verlängerung einigen konnten. Ali ist ein Top-Athlet, der auf dem Eis, aber auch abseits davon, ein 100-prozentiger Profi ist. Er hat uns letzte Saison viele Spiele im Alleingang gewonnen und deshalb sind wir froh, dass Alexander auch in Zukunft ein Teil unserer Organisation sein wird. Er zählt zu den besten Torhütern der Liga und hat seine besten Jahre noch vor sich.“
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