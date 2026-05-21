Position zwischen den Pfosten bei Zell geklärt

Auch EKZ-Geschäftsführer Patrick Schwarz ist glücklich: „Wir sind froh, dass wir uns mit Ali auf eine weitere Verlängerung einigen konnten. Ali ist ein Top-Athlet, der auf dem Eis, aber auch abseits davon, ein 100-prozentiger Profi ist. Er hat uns letzte Saison viele Spiele im Alleingang gewonnen und deshalb sind wir froh, dass Alexander auch in Zukunft ein Teil unserer Organisation sein wird. Er zählt zu den besten Torhütern der Liga und hat seine besten Jahre noch vor sich.“