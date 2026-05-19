Liesing im Geldrausch, Leopoldstadt im Sumpf!

Der 15. Bezirk weist das zweitgrößte Minus unter den 23 aus. Vorsteher Dietmar Baurecht (SPÖ): „Wir investieren stark in die Bildungsstätten, wie die Sanierung der Volksschule in der Reichsapfelgasse zeigt. Gleichzeitig setzen wir klimafitte Projekte, wie die Äußere Mariahilfer Straße weiter um. Allein diese beiden Projekte umfassen mehrere Millionen, die auch von der Stadt gefördert werden. Der Bezirk geht in Vorleistung und etwaige Förderungen werden nachträglich rückvergütet.“

Dietmar Baurecht Bezirksvorsteher (SPÖ) Bild: Martin A. Jöchl