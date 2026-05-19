Ofensetzer gelang ein Luftsprung für die Ewigkeit

Danach kam der gelernte Ofensetzer nicht mehr an seine Bestleistung heran, ein Achillessehnenriss bei den Staatsmeisterschaften im Juli 1988 läutete das Ende der Karriere ein: „Ich wollte da das Olympia-Limit (Anm. 2,30 Meter) schaffen, danach bin ich nur noch für den Verein bei nationalen Wettkämpfen angetreten.“