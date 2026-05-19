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Giro d’Italia 2026

Gall fällt nach Zeitfahren auf Gesamtrang 4 zurück

Sport-Mix
19.05.2026 19:32
Felix Gall
Felix Gall(Bild: AFP/LUCA BETTINI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Italiener Filippo Ganna hat das Einzelzeitfahren des 109. Giro d‘Italia gewonnen! Der zweimalige Weltmeister siegte auf den 42 Kilometern von Viareggio nach Massa 1:54 Minuten vor dem Niederländer Thymen Arensman. Der große Giro-Favorit Jonas Vingegaard wurde 3:00 Minuten zurück nur 13., kam dem weiterhin führenden Afonso Eulalio aber bis auf 27 Sekunden nahe. Felix Gall hielt sich mit einem Rückstand von 4:22 Minuten wacker, rutschte gesamt hinter Arensman auf Platz vier zurück.

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Auf den portugiesischen Rosa-Träger Eulalio verkürzte Gall am Dienstag im von ihm ungeliebten Zeitfahren den Abstand auf 2:24 Minuten, 27 Sekunden liegt der Osttiroler hinter Arensman. Vingegaard zeigte im einzigen Zeitfahren dieses Giro ungewohnte Schwächen, machte auf Eulalio aber fast zwei Minuten gut und kam seinem ersten Sieg bei der Italien-Rundfahrt ein Stück näher.

Der 24-jährige Eulalio darf sich immerhin berechtigte Hoffnungen machen, das Leadertrikot, das er seit der 5. Etappe trägt, bis zur nächsten Bergankunft am Samstag erfolgreich zu verteidigen.

Profil wird deutlich anspruchsvoller
Am Mittwoch wird das Profil deutlich anspruchsvoller als beim komplett flachen Zeitfahren. Von Porcari geht es über 195 Kilometer entlang der Mittelmeerküste in Richtung Nordwesten. Dabei sind vier Bergwertungen zu bewältigen, die letzte lediglich 12,5 Kilometer vor dem Ziel.

Das Ergebnis der 10. Etappe:
1. Filippo Ganna (ITA) Ineos 45:53 Min.
2. Thymen Arensman (NED) Ineos +1:54 Min.
3. Remi Cavagna (FRA) Groupama +1:59
Weiters:
13. Jonas Vingegaard (DEN) Visma +3:00
33. Felix Gall (AUT) Decathlon +4:22
41. Afonso Eulalio (POR) Bahrain +4:57
46. Gregor Mühlberger (AUT) Decathlon +5:12
79. Tobias Bayer (AUT) Alpecin +6:29

Der Stand in der Gesamtwertung:
1. Afonso Eulalio (POR) Bahrain 39:40:34 Std.
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma +0:27 Min.
3. Thymen Arensman (NED) Ineos +1:57
4. Felix Gall (AUT) Decathlon +2:24
Weiters:
24. Gregor Mühlberger (AUT) Decathlon +10:18
95. Tobias Bayer (AUT) Alpecin +1:20:20 Std.

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