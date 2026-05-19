Gall fällt nach Zeitfahren auf Gesamtrang 4 zurück

Der Italiener Filippo Ganna hat das Einzelzeitfahren des 109. Giro d‘Italia gewonnen! Der zweimalige Weltmeister siegte auf den 42 Kilometern von Viareggio nach Massa 1:54 Minuten vor dem Niederländer Thymen Arensman. Der große Giro-Favorit Jonas Vingegaard wurde 3:00 Minuten zurück nur 13., kam dem weiterhin führenden Afonso Eulalio aber bis auf 27 Sekunden nahe. Felix Gall hielt sich mit einem Rückstand von 4:22 Minuten wacker, rutschte gesamt hinter Arensman auf Platz vier zurück.