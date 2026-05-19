Vor Musks Börsengang gelten plötzlich neue Regeln

Nasdaq trickst bei Berechnung

Die neue Streubesitz-Regel hat weitreichende Auswirkungen. Denn wenn weniger als 20 Prozent der Aktien eines Unternehmens in Streubesitz sind, verdreifacht die Nasdaq in ihren Berechnungen diesen Anteil jetzt einfach. Dadurch wirkt es so, als gäbe es deutlich mehr freihandelbare Aktien, was für die Gewichtung in den Indizes wichtig ist. Für SpaceX bringt die neue Regelung Vorteile: Laut „Forbes“ liegt der frei handelbare Anteil der Aktien nur bei 4,3 Prozent – also extrem niedrig. Trotzdem könnte das Unternehmen durch den neuen Rechentrick in wichtigen Börsenindizes deutlich stärker gewichtet werden.