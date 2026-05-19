Notfall an Bord zwingt AUA-Maschine zur Landung

Für die Patientin kam Hilfe aus den eigenen Reihen: Ein an Bord befindlicher Arzt wurde hinzugezogen und verschaffte sich einen Überblick über die Lage, wie ein Leserreporter gegenüber der „Krone“ berichtet. Nach der Einschätzung vor Ort stufte er die Situation als dringend ein und empfahl eine sofortige Landung.