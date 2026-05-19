Notfall an Bord zwingt AUA-Maschine zur Landung

Dramatische Szenen am Dienstag an Bord eines AUA-Flugs von Stockholm nach Wien: Der Gesundheitszustand einer Passagierin verschlechtert sich plötzlich dramatisch. Ein mitreisender Arzt greift ein und stuft die Lage rasch als ernst ein. Seine klare Empfehlung: Die Maschine muss sofort landen, um der Frau rasch medizinische Hilfe zu ermöglichen.
Eigentlich hätte der Flug nur knapp zwei Stunden dauern sollen, doch über den Wolken kam es zu einem dramatischen Zwischenfall, der den geplanten Reiseverlauf abrupt änderte, wie Austrian-Airlines-Pressesprecherin Yvonne Wachholder gegenüber der „Krone“ bestätigt.
Der Gesundheitszustand einer Passagierin verschlechterte sich nach dem Start um etwa 15.15 Uhr an Bord schlagartig, sofort schlug die Crew Alarm und kümmerte sich um die Frau.
Für die Patientin kam Hilfe aus den eigenen Reihen: Ein an Bord befindlicher Arzt wurde hinzugezogen und verschaffte sich einen Überblick über die Lage, wie ein Leserreporter gegenüber der „Krone“ berichtet. Nach der Einschätzung vor Ort stufte er die Situation als dringend ein und empfahl eine sofortige Landung.
Crew leitet vorzeitige Landung ein
Die Crew entschied sich daraufhin zur Sicherheit für eine außerplanmäßige Zwischenlandung in Berlin. Die Maschine landete daraufhin vorzeitig um etwa 16.50 Uhr.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen macht die AUA keine Angaben zum aktuellen Zustand der Frau. Fest steht nur: Kurz darauf rollte die Maschine wieder zur Startposition und dürfte sich bereits auf dem Weg nach Wien befinden, hieß es.
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