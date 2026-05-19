Wien nach Bozen: 600 Kilometer für die gute Sache

In nur fünf Tagen möchte Mario Orth von Wien nach Bozen marschieren. Sein Weg führt ihn rund 180 Kilometer durch die Steiermark. Im Anschluss seiner Aktion spendet er eine große Summe an eine Organisation, die sich gegen Gewalt an Frauen einsetzt.
Während unzählige junge Menschen die kommenden Pfingstfeiertage wieder im italienischen Küstenort Lignano Sabbiadoro verbringen und die freien Tage in der Sonne genießen, hat Mario Orth ein anderes Ziel im Norden Italiens: nämlich Bozen.
Anders als die Lignano-Urlauber nimmt Orth aber nicht das Auto oder den Zug: „Ich gehe die rund 600 Kilometer nach Bozen zu Fuß“, erzählt er im Gespräch mit der „Steirerkrone“. Start ist am 24. Mai in Wien. Die Ankunft in Bozen soll bereits fünf Tage später, also am 29. Mai, erfolgen. Interessierte können Orth am gesamten Weg via Livestream auf Instagram begleiten und anfeuern.
Spende für den guten Zweck
Der Fußmarsch, der ihn rund 180 Kilometer durch die Steiermark führt, ist eine Aktion, mit der er Aufmerksamkeit erwecken möchte. Aber nicht für sich, sondern für ein Thema, das ihm am Herzen liegt: „Ich gehe für das Thema Femizide. Die Leute sollen sich interessieren und einsetzen, nicht wegschauen.“ Am Ende des Projekts wird Orth einen fünfstelligen Betrag an eine Organisation spenden, die sich gegen Gewalt an Frauen einsetzt.
Der Fußmarsch nach Bozen ist aber nicht die erste derartige Aktion des Wieners. Erst im Jänner ging er zu Fuß von Wien nach Klagenfurt.
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