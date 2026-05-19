Wien nach Bozen: 600 Kilometer für die gute Sache

Spende für den guten Zweck

Der Fußmarsch, der ihn rund 180 Kilometer durch die Steiermark führt, ist eine Aktion, mit der er Aufmerksamkeit erwecken möchte. Aber nicht für sich, sondern für ein Thema, das ihm am Herzen liegt: „Ich gehe für das Thema Femizide. Die Leute sollen sich interessieren und einsetzen, nicht wegschauen.“ Am Ende des Projekts wird Orth einen fünfstelligen Betrag an eine Organisation spenden, die sich gegen Gewalt an Frauen einsetzt.