Große Sorge um den Wirtschaftsstandort

Ist das Burgenland ein attraktiver Wirtschaftsstandort? Geht es nach der Wirtschaftskammer, dann lautet die Antwort (derzeit) Nein. Die Unternehmer hätten nicht nur – wie berichtet – mit Bürokratie, hohen Energiepreisen und Billig-Konkurrenz aus dem Ausland zu kämpfen, sondern auch mit Hürden durch das Land selbst. Als Beispiele nennt Wirtschaftskammer-Direktor Harald Schermann die geplante Lkw-Maut oder den Mindestlohn des Landes. Das führe dazu, dass sich Firmenansiedlungen im Vergleich zu den Nachbarbundesländern in Grenzen halten würden. „Warum sollte ein Betrieb aktuell ins Burgenland kommen?“, fragt Schermann.