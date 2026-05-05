Vilimsky verliert politischen Schutz in Brüssel

Streit um Sicherheitsmaßnahmen in Privatwohnung

Inhaltlich geht es laut Vilimsky selbst um einen Vorgang aus dem Jahr 2013. Damals sei seine Privatadresse von „gewalttätigen Aktivisten des Schwarzen Blocks in Wien“ kursiert, wie er in einer schriftlichen Stellungnahme erklärte. Aus Sorge um die Sicherheit seiner Familie habe er seine Partei gebeten, die Kosten für den Einbau einer Sicherheitstüre in seiner Mietwohnung zu übernehmen.