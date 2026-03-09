Wo Autofahrer jetzt am günstigsten tanken

Die Spritpreise ziehen seit Beginn des Kriegs im Nahen Osten deutlich an und stellen viele Pendler vor spürbare Mehrkosten. Besonders auffällig sind die regionalen Unterschiede, die dafür sorgen, dass das Tanken je nach Bundesland sehr unterschiedlich teuer ausfällt. Wo Autofahrer aktuell am günstigsten tanken können und warum ...
Die Preise für Diesel und Benzin sind am Montag weiter gestiegen. Seit Beginn des Kriegs im Nahen Osten haben die Spritkosten an den Zapfsäulen deutlich zugelegt und stellen für viele Pendler eine spürbare Belastung dar. In Wien und Bregenz lag Diesel zu Mittag an den günstigsten Tankstellen knapp unter 1,90 Euro, Benzin bei rund 1,70 Euro pro Liter. Vor Ausbruch des Kriegs im Nahen Osten kostete Diesel im von der E-Control ermittelten Mittel 1,57 Euro, Benzin 1,52 Euro pro Liter. Einen ähnlichen Anstieg gab es zuletzt Anfang 2022 nach dem russischen Angriff auf die Ukraine.
