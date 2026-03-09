Vorteilswelt
Ost-West-Gefälle

Wo Autofahrer jetzt am günstigsten tanken

Wirtschaft
09.03.2026 15:10
Die Preissituation an den Zapfsäulen hierzulande ist für viele eine große finanzielle Belastung.
Die Preissituation an den Zapfsäulen hierzulande ist für viele eine große finanzielle Belastung.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Lisa-Marie Wögerbauer
Von Lisa-Marie Wögerbauer

Die Spritpreise ziehen seit Beginn des Kriegs im Nahen Osten deutlich an und stellen viele Pendler vor spürbare Mehrkosten. Besonders auffällig sind die regionalen Unterschiede, die dafür sorgen, dass das Tanken je nach Bundesland sehr unterschiedlich teuer ausfällt. Wo Autofahrer aktuell am günstigsten tanken können und warum ...

0 Kommentare

Die Preise für Diesel und Benzin sind am Montag weiter gestiegen. Seit Beginn des Kriegs im Nahen Osten haben die Spritkosten an den Zapfsäulen deutlich zugelegt und stellen für viele Pendler eine spürbare Belastung dar. In Wien und Bregenz lag Diesel zu Mittag an den günstigsten Tankstellen knapp unter 1,90 Euro, Benzin bei rund 1,70 Euro pro Liter. Vor Ausbruch des Kriegs im Nahen Osten kostete Diesel im von der E-Control ermittelten Mittel 1,57 Euro, Benzin 1,52 Euro pro Liter. Einen ähnlichen Anstieg gab es zuletzt Anfang 2022 nach dem russischen Angriff auf die Ukraine.

Wirtschaft
09.03.2026 15:10
