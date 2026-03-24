Spritpreise in Österreich sind erneut angestiegen

Der Iran-Krieg sorgt in Österreich weiterhin für steigende Treibstoffpreise. Am Montag haben zahlreiche Tankstellen ihre Preise für Benzin und Diesel erneut angehoben.
Laut E-Control lag der österreichweite Medianpreis für Diesel zuletzt bei 2,189 Euro pro Liter, nachdem er am Freitag noch bei 2,109 Euro gelegen war. Auch Benzin verteuerte sich: Der Medianpreis stieg von 1,849 auf 1,887 Euro pro Liter.
Zum Vergleich: In der Woche vor Beginn des Iran-Kriegs kostete Diesel in Österreich im Mittel 1,57 Euro und Benzin 1,52 Euro pro Liter.
Tankstellen dürfen hierzulande die Preise seit vergangener Woche nur noch am Montag, Mittwoch und Freitag um jeweils 12 Uhr zu Mittag erhöhen. Die Preise dürfen jedoch jederzeit gesenkt werden.
Am Freitag kostete Diesel erstmals über zwei Euro pro Liter. Eine Spritpreisbremse (siehe Video oben) soll bald Erleichterung bringen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.