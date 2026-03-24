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Diesel etwa auf 2,189€

Spritpreise in Österreich sind erneut angestiegen

Wirtschaft
24.03.2026 11:01
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Iran-Krieg sorgt in Österreich weiterhin für steigende Treibstoffpreise. Am Montag haben zahlreiche Tankstellen ihre Preise für Benzin und Diesel erneut angehoben.

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Laut E-Control lag der österreichweite Medianpreis für Diesel zuletzt bei 2,189 Euro pro Liter, nachdem er am Freitag noch bei 2,109 Euro gelegen war. Auch Benzin verteuerte sich: Der Medianpreis stieg von 1,849 auf 1,887 Euro pro Liter.

Zum Vergleich: In der Woche vor Beginn des Iran-Kriegs kostete Diesel in Österreich im Mittel 1,57 Euro und Benzin 1,52 Euro pro Liter.

Seit Beginn des Iran-Kriegs haben sich die Spritpreise deutlich erhöht. Diesel ist um rund 60 ...
Seit Beginn des Iran-Kriegs haben sich die Spritpreise deutlich erhöht. Diesel ist um rund 60 Cent pro Liter teurer geworden, Benzin um knapp 40 Cent.(Bild: APA/FLORIAN WIESER)

Tankstellen dürfen hierzulande die Preise seit vergangener Woche nur noch am Montag, Mittwoch und Freitag um jeweils 12 Uhr zu Mittag erhöhen. Die Preise dürfen jedoch jederzeit gesenkt werden.

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Am Freitag kostete Diesel erstmals über zwei Euro pro Liter. Eine Spritpreisbremse (siehe Video oben) soll bald Erleichterung bringen.

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