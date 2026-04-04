Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger

Die Spritpreisbremse, die Donnerstagmittag in Kraft trat, soll die Preise an den heimischen Zapfsäulen um zehn Cent pro Liter drücken. Bisher ist das noch nicht passiert. Wirtschaftsforscherinnen und Wirtschaftsforscher prognostizieren aber eine leicht dämpfende Wirkung auf die Teuerung. Österreichs Regierung hat eine Steuersenkung sowie eine Margenbegrenzung bei großen Tankstellenketten eingeführt. Für einmal Tanken spare man sich damit gut fünf bis sechs Euro, sagte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP). „Ich halte das schon für eine wesentliche Maßnahme.“ Die Wirksamkeit werde außerdem laufend evaluiert.