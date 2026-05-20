Junger Biker gegen Leitschiene geschleudert

Ereignet hat sich der fatale Unfall gegen 17 Uhr auf der B172 Walchseestraße im Gemeindegebiet von Kössen. Der 25-jährige Deutsche habe in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Motorrad verloren. Er stürzte, wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und krachte schlussendlich mit voller Wucht gegen die dortige Leitschiene, berichtete die Polizei.