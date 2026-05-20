Junger Biker gegen Leitschiene geschleudert

Schrecklicher Unfall am späten Dienstagnachmittag im Tiroler Unterland: Ein junger Motorradfahrer verlor bei Kössen (Bezirk Kitzbühel) die Kontrolle und wurde gegen die Leitschiene geschleudert. Der 25-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.
Ereignet hat sich der fatale Unfall gegen 17 Uhr auf der B172 Walchseestraße im Gemeindegebiet von Kössen. Der 25-jährige Deutsche habe in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Motorrad verloren. Er stürzte, wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und krachte schlussendlich mit voller Wucht gegen die dortige Leitschiene, berichtete die Polizei.
Mit Hubschrauber in Klinik
Der Biker erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 7 ins bayerische Klinikum nach Traunstein geflogen.
Bundesstraße gesperrt
Ein Alkotest verlief laut Polizei negativ. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Die B172 war im Bereich der Unfallstelle rund 30 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt.
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