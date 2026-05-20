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Ash sorgt für Aufsehen

„Überall Zugang!“ Sabalenkas spezieller Begleiter

Tennis
20.05.2026 11:31
Ob Ash ihr für die French Open Glück bringt?
Ob Ash ihr für die French Open Glück bringt?(Bild: AP/Manu Fernandez)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit diesem Begleiter hat Aryna Sabalenka in Paris für Aufsehen gesorgt. Die Tennis-Weltranglistenerste hat nämlich für ihren Hund eine offizielle Akkreditierung für das Grand-Slam-Turnier beantragt. „Er hat überall Zugang“, scherzt die 28-Jährige. 

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Bei ihrer Ankunft in Roland-Garros hat Sabalenka nicht nur ihre eigene Akkreditierung abgeholt, sondern auch jene für ihren tierischen Begleiter. Damit hat das Tennis-Ass in Paris durchaus für Aufsehen gesorgt.

Glücksbringer für French Open
„Danke! Er hat überall Zugang“, scherzte die Titelfavoritin, als sie die Akkreditierung ihres Hundes Ash abholte. Der Vierbeiner soll der Weltranglistenersten Glück für die French Open bringen. 

Denn zuletzt lief es für sie nicht nach Plan. In Madrid musste sich Sabalenka im Viertelfinale verabschieden, in Rom sogar schon in der Runde der letzten 32. Deshalb wittern ihre Konkurrentinnen in Paris die große Chance. 

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