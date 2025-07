Fünf-Jahres-Jubiläum mit fünf Sinnen erleben

Podersdorf am See war ein Glücksgriff

Ein Unterstützer der ersten Stunde ist Podersdorf-Tourismus-Geschäftsführer Rene Lentsch, der von der Anziehungskraft der „Lake’s Escape“-Magie sofort überzeugt war: „Podersdorf am See steht für Trends. Escape-Games sind ebenso voll am Puls der Zeit und wecken die Neugierde.“ Im beliebten Urlaubsort warten mittlerweile drei Outdoor-Escape-Spiele, ein Wein-Escape-Game und eine Bike-Escape-Tour auf unternehmungsfreudige Gäste. Dass hinter den vergnüglichen Freizeitabenteuern viel Pfiffigkeit steckt, beweisen Auszeichnungen wie beim „Innovationspreis Burgenland“ und „Wiederholungstäter“, die fast alle der 13 „Lake’s Escape“-Rätsel mit Bravour bereits gelöst haben.