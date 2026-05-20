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Drohnenalarm

Litauens Staatsspitze flüchtet in Schutzräume

Außenpolitik
20.05.2026 11:15
Drohnenalarm in Litauen (Symbolbild)
Drohnenalarm in Litauen (Symbolbild)(Bild: AP/Efrem Lukatsky)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Drohnenalarm in Litauen! In der Hauptstadt Vilinius wurde der Luftraum gesperrt und auch der Zugverkehr ausgesetzt. Die Einwohner wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen – und auch die Staatsspitze des baltischen EU- und NATO-Landes suchte Zuflucht in Schutzräumen.

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Zuvor hatten die litauischen Streitkräfte die Bevölkerung über eine mögliche Bedrohungslage durch eine Drohne im Osten des Landes informiert.
Später wurde Entwarnung gegeben und der Alarm für Vilnius nach einer halben Stunde aufgehoben. Die Herkunft des Fluggeräts war zunächst unklar.

Flugobjekt näherte sich aus Belarus
Demnach wurde in Grenznähe ein mutmaßliches Flugobjekt gesichtet, das sich aus Richtung Belarus näherte. NATO-Kampfjets seien alarmiert worden, teilte das Verteidigungsministerium in Vilnius ohne nähere Angaben mit.

Vilnius befindet sich rund 30 Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt. In der Region kommt es vor dem Hintergrund ukrainischer Angriffe auf Russland immer wieder zu Verletzungen des Luftraums.

Nicht der erste Vorfall dieser Art
Im Zuge des Ukraine-Krieges hatte es zuvor bereits mehrere Vorfälle mit Drohnen im Luftraum des an Russland und Belarus grenzenden Landes gegeben, und auch in anderen Staaten an der NATO-Ostflanke. Auch im benachbarten Lettland wurde die Bevölkerung von mehreren Regionen nahe der Grenze zu Russland gewarnt. Erst am Vortag hat ein NATO-Kampfjet nach estnischen Angaben eine mutmaßliche ukrainische Drohne über Estland abgeschossen.

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Zuvor am Mittwoch hatte es geheißen, das russische Militär beobachtet die Drohnenflüge im Luftraum der baltischen Staaten genau. Es werde eine angemessene Reaktion ausgearbeitet, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.

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