Illegales Straßenrennen: Zwei Autos beschlagnahmt!

Wettkampf während Polizeikontrollen

Der Schuss ging jedoch nach hinten los. Denn genau in dieser Straße führte die Polizei zu diesem Zeitpunkt routinemäßige Geschwindigkeitskontrollen durch. „Dabei wurden die zwei Pkw festgestellt, die offenbar zu einem Straßenrennen ansetzten und über mehrere hundert Meter mit hoher Geschwindigkeit nebeneinander unterwegs waren“, so die Ermittler.