Illegales Straßenrennen: Zwei Autos beschlagnahmt!

Ein Kräftemessen mit ihren PS-Boliden lieferten sich am Dienstag zwei junge Männer im Tiroler Unterland! Die Polizei bekam von dem illegalen Straßenrennen jedoch Wind und zog die beiden Probeführerscheinbesitzer aus dem Verkehr. Ihre Scheine durften die Verdächtigen gleich abgeben – und auch ihre Autos wurden beschlagnahmt.
Das war keine besonders schlaue Idee! Im Bereich der Austraße in Fritzens (Bezirk Innsbruck-Land) wollten sich die beiden Einheimischen im Alter von 17 und 18 Jahren offenbar ein Straßenrennen liefern.
Wettkampf während Polizeikontrollen
Der Schuss ging jedoch nach hinten los. Denn genau in dieser Straße führte die Polizei zu diesem Zeitpunkt routinemäßige Geschwindigkeitskontrollen durch. „Dabei wurden die zwei Pkw festgestellt, die offenbar zu einem Straßenrennen ansetzten und über mehrere hundert Meter mit hoher Geschwindigkeit nebeneinander unterwegs waren“, so die Ermittler.
Mehr als 80 km/h zu schnell im Ortsgebiet
Das Auto des 17-Jährigen sei mit 148 km/h gemessen worden, „was nach Toleranzabzug eine strafbare Geschwindigkeit von 83 km/h im Ortsgebiet ergab.“ Der zweite Pkw fuhr offenkundig mit gleicher Geschwindigkeit. Beide Fahrzeuge konnten angehalten werden, berichtete die Exekutive weiter.
Probeführerscheine und Autos weg
Auf Anordnung der zuständigen Bezirkshauptmannschaft wurden die Führerscheine vorläufig abgenommen sowie die beiden Fahrzeuge vorläufig beschlagnahmt und abgeschleppt. „Beide Lenker sind Probeführerscheinbesitzer und werden angezeigt“, so die Ermittler.
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